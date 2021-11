Что случилось? Волонтер НКО «Люди» Вероника Никонова на своем Tik-Tok-канале опубликовала видео с кыргызстанкой. Девушка пришла за бесплатной горячей едой. Она рассказала, что её выгнал муж, поэтому она ночует на вокзале. По словам девушки, она обращалась в посольство для восстановления документов, но там у нее потребовали 10 тысяч рублей. А денег у нее нет. Видео: Kaktus.Media Реакция посольства После того, как видео с участием беременной кыргызстанки, оказавшейся в Москве без жилья и денег, распространилось по Сети, посольство Кыргызстана в России сообщило, что девушка скоро вернется на родину. Как сообщает пресс-служба ведомства, консул с юристами посольства нашли кыргызстанку на видео и поговорили с ней. Оказалось, что у неё есть паспорт, а в посольство Кыргызстана она никогда не обращалась. В разговоре с консулом гражданка сообщила, что находится на пятом месяце беременности. С ней удалось связаться через её брата. Он подтвердил, что у нее имеется на руках паспорт Кыргызстана. По его словам, после распространения видео он забрал сестру из Ярославского вокзала, разместил в квартире в районе Люблино в Москве и намерен отправить сестру в Кыргызстан ближайшим же рейсом. «Со слов очевидцев, 26-летняя гражданка ведет асоциальный образ жизни. Ранее отказалась от услуг социальной службы Москвы», — добавили в посольстве.

