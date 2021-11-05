В Тюпском районе Иссык-Кульской области на протяжении двух дней шёл обильный снегопад. На некоторых участках высота снежного покрова достигает 60 см. Об этом пишет издание Turmush.

Руководитель дорожно-эксплуатационного предприятия №4 (ДЭП-4) Рысбек Исмаилов сообщил, что для расчистки дорог привлекли технику. Однако, по его словам, из-за того, что топливо было летнее техника замерзала и останавливалась.

Он сообщил, что закрыт проезд с 40 км автомобильной дороги международного значения Тюп — Кеген до жайлоо Каркыра.

«На участках дороги от села Сары-Тологой и до жайлоо Каркыра высота снежного покрова достигает 60 см. Сегодня [5 ноября] будет проведена расчистка дорог до ферм №3 и №4», — рассказал он журналистам.

В МЧС «Клоопу» сообщили, что «обстановка стабильная, ведутся работы по очистке дороги».

«На 5 ноября автомобильные дороги Ананьево — Тюп — Каракол, Талды-Суу — Сары-Тологой, в селах Тогуз-Булак, Арал и Ыссык-Кол открыты для проезда», — сообщил Исмаилов Turmush.

Фото на заглавной Turmush.