Сборная Кыргызстана по футболу 11 ноября обыграла со счётом 2:1 сборную Сингапура. Это был товарищеский матч, который прошёл в Дубае.

Голами в составе кыргызской сборной отметились Айзар Акматов и Эрнист Батырканов.

Эрнист Батырканов празднует забитый мяч. Фото: Футбольный союз

Как проходил матч?

Футболисты кыргызской сборной начали встречу очень активно и забили уже к 3-й минуте. Гол забил защитник Айзар Акматов после навеса со штрафного.

Второй же мяч сборная Кыргызстана забила на 9-й минуте. После передачи с фланга мяч в ворота переправил нападающий Эрнист Батырканов.

Однако, футболисты сборной Сингапура отыграли один мяч на 21 минуте. Команды ушли на перерыв со счётом 2:1.

Вначале второго тайма Кыргызстан остался в меньшинстве. Судья удалил с поля Эржана Токотаева за опасную игру. После этого инициатива перешла к сборной Сингапура, но забить гол за оставшееся время кыргызские футболисты не позволили.

Уже 16 ноября сборная Кыргызстана встретится со сборной Бахрейна. Это также будет товарищеской встречей. Так сборная Кыргызстана активно готовится к отборочным играм Кубка Азии 2023 года.