ОсОО «ФинТерминал» (торговая марка «Акчамат») приостановила свою деятельность ещё 17 сентября этого года и не выдаёт никакие займы. Об этом «Клоопу» сообщили в самой компании и высказали свою позицию на расследование журналистов «МедиаХаба».

27 октября на YouTube-канале «МедиаХаба» опубликовали расследование про деятельность «Акчамат». В нём говорилось, что компания, не имея никаких разрешительных документов, выдаёт займы под 684% годовых.

Что такое «Акчамат»?

Компания «‎Акчамат» появилась на рынке Кыргызстана в апреле 2019 года. Она занималась предоставлением быстрых займов через специальные терминалы.

Они были размещены в основном в крупных торговых центрах и супермаркетах. Если в 2019 году у компании было 12 таких терминалов, то спустя 2 года, согласно сайту компании, в Бишкеке и Чуйской области их стало свыше 30.

Терминал «Акчамат». Фото: kaktus.media

Через них граждане могли получать займы без каких-либо поручительств и документов. Правда, для этого получателю приходилось предоставлять все свои личные данные, в том числе скан паспорта и отпечатки пальцев. В компании уверяют, что эти данные надёжно защищены и хранятся на территории Кыргызстана.

«Акчамат» выдавал займ от 500 до 10 тысяч сомов на срок до 15 дней.

Работали законно

В «Акчамат» отметили, что с момента учреждения компания работала на законном основании, а приостановила свою деятельность из-за того, что внесли изменения в Гражданский кодекс.

17 сентября этого года в силу вступил закон «О внесении изменений в Гражданский кодекс», согласно которому деятельность, связанная с предоставлением займов в денежной форме на профессиональной основе, считается кредитованием.

Теперь для осуществления такой деятельности необходимо получить в Нацбанке лицензионно-разрешительные документы. У «Акчамата» лицензии до внесения изменений в Гражданский кодекс не было, но это по их словам, не считалось нарушением закона.

«Поправки в Гражданский кодекс очевидно свидетельствуют, что деятельность компании с момента его учреждения до 17 сентября 2021 года, осуществлялась на законном основании по причине того, что лицензия для такой деятельности [выдачи займов] не требовалась», — отметили в компании.

Ответ на расследование

В компании считают, что расследование журналистов «МедиаХаба» «изначально было направлено только на дискредитацию».

«Журналист “МедиаХаба” Арген Бакытбек уулу провел интервью с директрисой компании Динарой Омурбековой около одного часа, где по каждому вопросу предоставлен очень развернутый ответ, а “расследование” длится всего около 12-ти минут. В расследовании ответы руководителя компании были значительно сокращены и/или смонтированы, что было удобно для расследования, целью которого изначально было показать деятельность компании в негативном ключе. Таким образом, “МедиаХаб” не позволил отразить полную обоснованную позицию компании», — отметили в «Акчамате».

Динара Омурбекова разговаривает с журналистом «МедиаХаба». Скриншот с видео

Там также считают, что целью расследования было «не показать правду и четкую позицию компании, а исказить в интересах “МедиаХаб”»

В компании уверяют, что передавали журналисту ответы от Нацбанка и Госсфиннадзора, в которых подтверждался факт законной деятельности «Акчамат».

«Нам неизвестны причины умалчивания о данных письмах Нацбанка и Госфиннадзор и постановлении ГСБЭП (финполиции) в расследовании “МедиаХаба”», — подчеркнули в компании.

В расследовании «МедиаХаба» также говорилось, что компания выдаёт займы по 28,5% на 15 дней. Журналисты умножив это число на один год утверждали, что согласно закону «Об ограничении ростовщической деятельности» (ООРД) годовой процент займа не должен превышать 31%, а у «Акчамата» он 684%.

В компании считают, что доводы журналистов о том, что компания выдаёт займы под 684% годовых — это «манипулирование информацией, направленное на дискредитацию компании». Там отметили, что ООРД не предусматривает условие, что предельно допустимый процент в размере 31% должен рассчитываться в годовом выражении.

«Компания в свою очередь оставляет за собой право обратиться в уполномоченные государственные органы за защитой своих прав», — заключили в «Акчамате».

Здание Нацбанка. Фото: «Азаттык»

До этого в Нацбанке «Клоопу» сообщили, что обратились в правоохранительные органы по текущей деятельности «Акчамата» «для рассмотрения их деятельности в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики». После этого никаких новых подробностей в главном банке страны не озвучили.

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