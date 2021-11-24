Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вынесла письменное предупреждение партии «Азаттык» за подкуп голосов избирателей. Такое решение приняли на заседании 24 ноября рассмотрев жалобу.

Раздача талонов на ГСМ

Ранее партию обвинили в подкупе голосов из-за того, доверенное лицо партии Айтбай Джаналиев раздавал избирателям талоны на ГСМ в селе Гульча Ошской области. По этому факту начали досудебное производство по статье «Подкуп голосов».

Завотделом правового обеспечения ЦИК Мадина Кутбердиева на заседании 24 ноября сообщила, что следствие установило то, что 3 ноября Джаналиев оставил 50 тысяч сомов старшему оператору АЗС «Россия Нефть». Оператор должен был разлить ГСМ пришедшим на агитационную встречу в дом культуры. Талоны были розданы заранее.

4 ноября избиратели пришли на агитационную встречу партии. После окончания мероприятия, 48 заправились в АЗС по талонам. Всего представитель партии оплатил в общей сложности 80 тысяч сомов за ГСМ.

Талон на ГСМ. Фото: пресс-служба УВД Ошской области

По словам Кутбердиевой, после этого партия отменила регистрацию Джаналиева как доверенного лица. Правоохранители ему вручили уведомление о подозрении, после чего, Джаналиев скрылся. Его 21 ноября объявили в розыск. Место нахождение Джаналиева уже установили и дело подкупе голосов готовят для передачи в суд.

«[По законодательству] кандидат, партия несут ответственность за действия своих представителей», — отметила Кутбердиева.

В свою очередь уполномоченный представитель партии «Азаттык» заявил, что следствие шло однобоко и показания свидетелей по этому делу получены под давлением.

Он назвал Айтбая Джаналиева провокатором, и отметил, что в день раздачи талонов на ГСМ, он не был зарегистрирован Центризбиркомом как доверенное лицо партии.

«К сожалению, мы когда внутри партии стали выяснять от кого он именно пришёл и этого человека мы не смогли найти. Мы считаем, что он [Джаналиев] является провокатором с целья дискредитировать нашу партию», — сказал представитель «Азаттыка».

Шайлдабекова напомнила, что документы для регистрации Джаналиева партия подала 2 ноября и его могли зарегистрировать «в любой момент» после этого.

Ранее ЦИК штрафовала кандидата в депутата от партии «Азаттык» Медетхана Шеримкулова на 7,5 тысяч сомов за то, что тот использовал в своем агитационном ролике фото главы Совета Федерации России Валентины Матвиенко.

Выборы в парламент

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов. Депутаты будут избираться сроком на пять лет.

Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

В парламентских выборах участвует 21 партия, а в одномандатных округах зарегистрировано почти 300 кандидатов.