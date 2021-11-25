Первомайский районный суд Бишкека 25 ноября рассмотрел меру пресечения экс-вице-премьеру Тайырбека Сарпашева и депутата парламента Торобая Зулпукарова по делу коррупции на «Кумторе». Об этом сообщило издание Kaktus.media.

По решению суда Зулпукарова и Сарпашева оставили под стражей в СИЗО ГКНБ до 30 января 2022 года. При этом ранее Сарпашева отпустили под подписку о невыезде.

Тайырбека Сарпашева задержал ГКНБ по делу «Кумтора» в июне 2021 года. По данным ведомства, он совершил «преступные действия в сговоре с высшим политическим руководством страны и представителями Centerra Gold Inc.».

Отмечается, что Сарпашев, занимая ответственные должности в правительстве, в интересах компании Centerra Gold Inc. препятствовал разработке и принятию проекта Закона «О ледниках».

Торобая Зулпукарова также задержали в июне этого года и водворили в СИЗО ГКНБ. Тогда, кроме Зулпукарова, задержан был и депутат Асылбек Жээнбеков, брат экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Они оба проходят подозреваемыми по «Коррупция» в деле по руднику Кумтор.

Коррупция на «Кумторе»

ГКНБ 11 августа 2021 года озвучил предварительные итоги расследования по «Кумтору». В Госкомитете отметили, что следствие собрало доказательства и «пришло к обоснованным выводам о масштабной коррупции на протяжении всего периода сотрудничества с канадскими инвесторами «Камеко» и Centerra Gold Inc. при заключении соглашений, различных дополнений и изменений, связанных с работой рудника Кумтор.

В ГКНБ подчеркнули, что условия соглашений «не отвечали коренным интересам народа Кыргызстана». Из-за первых соглашений по Кумтору заочно к уголовной ответственности привлекли первого беглого президента страны Аскара Акаева и бывшего президента госконцерна «Кыргызалтын» Дастана Сарыгулова.

Кроме того, в розыск объявили: второго беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, его сына Максима Бакиева, бывшего директора Госагентства геологии и недропользования Капара Курманалиева, председатель совета директоров Андрея Елисеева, представителя инвестора Андрея Сазанова.

По делу «Кумтора» признаны виновными в коррупции экс-депутаты Талант Узакбаев и Исхак Пирматов. Обоих оштрафовали на 300 тысяч сомов.

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