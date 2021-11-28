Кыргызстан и канадская Centerra Gold до конца 2021 года проведут еще один раунд переговоров по месторождению Кумтор. Об этом заявил глава кабмина Акылбек Жапаров поcле голосования на парламентских выборах. Гражданский долг он выполнял в Бишкеке на участке № 1142.

«После выборов еще раз, в последний раз, встретимся с представителями Centerra, и проведут переговоры. Мы никогда не откажемся от своего рудника. Мы первый раз [впервые в истории] сделали шаг в сторону экономического суверенитета. Теперь рудники Кыргызстана будут служить только интересам кыргызов. На руднике идут раскопки, занимаются добычей наши кыргызские парни, есть и специалисты из-за рубежа. Все налоги оплачиваются вовремя. Тенгизу Болтуруку я очень благодарен, с технологической стороны он работает лучше, чем канадцы», — заявил чиновник.

По его словам, канадские инвесторы «в последние годы планировали покинуть Кыргызстан, но рост цен на золото не давал им это сделать». Акылбек Жапаров добавил, что «экологическая инспекция проводит проверку и днем и ночью», и что при внешнем управлении «стараемся не загрязнять экологию».

«Centerra в прошлом году получала 300-400 млн долларов, даст Бог, мы тоже не отстаем. В конце года мы предоставим отчет, где будет все прописано», — заявил Жапаров добавив. что «условия для сотрудников, начиная с питания, улучшены».

Кроме того, глава кабмина пообещал провести пресс-тур на Кумтор и показать журналистам, что происходит на руднике, до Нового года.

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