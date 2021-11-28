Шайырбек Ташиев

Родной брат главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, баллотирующийся от Джалал-Абадского избирательного округа, Шайырбек Ташиев получил повторное предупреждение от ЦИК.

Однако ЦИК не разъяснила, за что именно было вынесено предупреждение.

Также среди получивших письменное предупреждение от ЦИК пруствуют имена депутатов Дастан Жумабекова, Бакытбека Райымкулова, Улана Примова.

28 ноября заместитель председателя ЦИК Тынчтык Шайназаров сообщил, что во время предвыборной гонки было вынесено 20 письменных предупреждений. По его словам 35 кандидатов были оштрафованы, общая сумма штрафов составила 299,5 тысяч сомов.

Дом от Ташиева перед выборами

Фото: Откурбек Рахманов / телеканал «Регион ТВ»

Первое предупреждение Шайырбек Ташиев получил за то, что его брат — глава ГКНБ Камчыбек Ташиев — передал ключи от дома жителю села Барпы.

Шайырбек Ташиев выдвинул свою кандидатуру от №14 Джалал-Абадского избирательного округа. Малая родина Ташиевых — село Барпы Сузакского района — тоже входит в этот участок.

Статья 28 закона «О выборах» запрещает кандидатам и их близким родственникам заниматься благотворительной деятельностью. Рабочая группа ЦИК приняла заявление и передала в МВД, для дальнейшего расследования.

26 октября в УВД Джалал-Абадской области, со ссылкой на Сузакскую районную милицию, сообщили, что дом построил не Камчыбек Ташиев, а бизнесмен Абдимиталип Мамитов и односельчане.

Но вручил ключи глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, так как его попросили об этом местные жители. Он оказался в нужное время в нужном месте.

Однако версия милиции и телеканала «Регион ТВ», который принадлежит Камчыбеку Ташиеву, отличается.

22 октября телеканал «Регион ТВ» опубликовал сюжет, рассказывающий о жителях села Барпы. В сюжете семья Муратовых получает ключи из рук главы ГКНБ от нового четырехкомнатного дома.

«Вот ключи от дома, это все для тебя […] Аксакалы, с вашего разрешения был построен этот дом, в тот раз, получив у вас благословение, вашими молитвами разделили огород и вот мы выдаем этому парню [дом]. Пусть он здесь развивается и процветает. Если разрешите, то я вручу [ключи]», — сказал в своей речи Ташиев.

После чего, аксакалы еще раз благословили Ташиева. Житель, который получил дом, выразил благодарность и сказал, что его мечта сбылась.

Один из жителей села Барпы Абубакир Кадыров отметил, что Камчыбек Ташиев построил дом «от всей души», что он готов построить еще что-то нуждающимся. Директор телеканала «Регион ТВ» Откурбек Рахманов подтвердил, что дом построен на средства председателя Госкомитета национальной безопасности.

Рахманов распространил в фейсбук-группах вышеуказанный сюжет с заголовком «Камчыбек Ташиев построил дом для нуждающейся семьи в селе Барпы Сузакского района».