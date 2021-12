В новом Кодексе о нарушениях, который вступил в силу с 1 декабря этого года, ужесточили наказание за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщили в патрульной милиции. Теперь за вождение в состоянии «опьянения алкоголем, наркотическими средствами, психотропными и другими одурманивающими веществами предусмотрен штраф в 17 тысяч 500 сомов либо привлечение к общественным работам от 30 до 40 часов». Отказ водителей от прохождения экспертизы также наказывается штрафом в 17 тысяч 500 сомов, либо общественными работами от 30 до 40 часов Если же водитель в течении одного года повторно был замечен за вождением в нетрезвом виде или отказался от освидетельствования — штраф в 20 тысяч сомов, либо на 40 часов общественных работ или арест на на срок от трех до пяти суток. Наказать могут теперь и хозяина машины, если он пустил за ее руль пьяного или человека, не имеющего водительские права. В этом случае он заплатит штраф в размере 15 тысяч сомов. Кроме того, за ДТП со смертельным исходом нетрезвому водителю грозит наказание от 8 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет. По данным МВД, за девять месяцев 2021 года в Кыргызстане было зарегистрировано порядка пяти с половиной тысяч автомобильных аварий, погибли около 600 человек. Журналисты cabar.asia подсчитали, что за последние 10 лет в Кыргызстане в ДТП погибли более 10 тысяч человек. «В порядке 95% ДТП происходят по причине человеческого фактора, то есть водители допускают нарушения или не знают правил дорожного движения. Кроме того, большинство из них не соблюдают культуру поведения на дорогах», — говорил в сентябре этого года начальник ГУОБДД Азамат Исраилов.

