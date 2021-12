Центральная избирательная комиссия почти досчитала голоса избирателей. На сайте Центризбиркома сообщается, что ручной подсчет завершился на 99.88%. По предварительным итогам парламентских выборов, в Жогорку Кенеш входят шесть политобъединений. Партия «Ата-Журт Кыргызстан» набрала больше всего голосов избирателей. Следом за ней «Ишеним» и «Ынтымак». У них больше 10%. Также порог в 5% преодолели партии «Альянс», «Бутун Кыргызстан» и «Ыйман Нуру». Центризбирком также сообщил, что окружные избирательные комиссии подводят итоги голосования в округах. Ручной подсчет голосов на избирательных участках завершен. В ЦИКе отметили, что все данные протоколов по каждому участку вводятся в систему вручную. ЦИК продолжает работу на фоне обвинений в фальсификации итогов голосования и требований отставки председательницы комиссии Нуржан Шайлдабековой. Недоверие к работе ведомства вызвал сбой на сайте ЦИКа в день выборов. Сбой на сайте ЦИК После завершения голосования 28 ноября на сайте Центризбиркома, на котором появились данные более 80% автоматических урн, произошел сбой. До этого тоже было понятно, что с данными на сайте ЦИК что-то не так. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей – более 130%. ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, но и там с системой было что-то не так. Например, сумма проголосовавших по одномандатным округам отличалась на 2000 человек от цифры проголосовавших, которая предоставлена ЦИКом. В ЦИК в день выборов сообщили о некорректной формуле в таблице, которая исказила данные на сайте. А 29 ноября Шайлдабекова вышла к недовольным гражданам, которые собрались у ЦИК, и извинилась за ошибку. Проигравшие на выборах партии и политики выразили недоверие ЦИК. По их словам, при ошибке в формуле на сайте они могли бы понять изменение процентов, но количество голосов тоже изменилось. В итогах ручного подсчета они тоже сомневаются. Позже, 2 декабря, ЦИК решила создать группу по независимой сверке данных АСУ и ручного подсчета. В эту группу могут быть включены представители партий, принявших участие в этих парламентских выборах. Кроме того, президент Садыр Жапаров заявил, что «готов уйти в отставку», если фальсификацию на выборах докажут. Читать по теме: Как будет выглядеть седьмой созыв?

