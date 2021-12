Туман в Бишкеке 4 декабря. Фото: Viktor Kessler/ kloop.kg Уже два дня жители Бишкека наблюдают как столицу окутал густой туман. Это погодное явление особенно заметно ранним утром и ночью, когда сильно ухудшается видимость. Город будто поглотила белая пелена — здания, машины и даже целые районы стали исчезать из поля зрения один за другим. Туман сам по себе не вреден — это обычное погодное явление, которое возникает при испарении воды с тёплой поверхности в холодный воздух. Проблема в том, что смог над столицей никуда не делся. Мы всё ещё дышим грязным воздухом из-за выхлопных газов автомобилей, ТЭЦ и отопления домов в частном секторе. Эколог Дмитрий Ветошкин поделился в интервью «Клоопу» почему туман может быть опасен в городских условиях и как обезопасить свой организм? Туман и смог в Бишкеке «Сам туман — это погодное явление которое опустилось на город, но в условиях грязного воздуха этот туман не безопасен. Проблема в том, что он не где-то в горах или на Иссык-Куле, где можно выйти и подышать влажным воздухом [влажность воздуха при тумане обычно близка к 100%]. Это город. И вот эти мелкие частицы воды, которые висят в воздухе, они адсорбируют на себе и выхлопные газы автомобилей, и печное топливо. Дышать таким воздухом не рекомендуется», — сказал Ветошкин. По его словам, уровень загрязнённости воздуха в городе всё ещё высокий. «Я смотрел данные с датчиков и они не зашкаливали. Не смотря на то что туман, датчики не давали погрешностей. У тумана более крупные частицы, чем PM 2,5, но туман в городских условиях опасен […] Датчики делают поправку на влажность, поэтому они не дают высокие показатели смога — они показывают сколько смога в этом тумане», — отметил эколог. Как обезопасить себя? Эколог рекомендует всем жителям столицы по возможности не выходить на улицу, но если это неизбежно, то носить специальные маски. «Нужно носить именно специализированные маски с маркировкой PM 2,5, а не медицинские. Не рекомендуется выходить на улицу, проветривать помещение. Желательно также отказаться от активного вида спорта. Потому что когда мы даём физическую нагрузку организму, мы дышим более глубоко и эти частицы попадают в дальние дыхательные пути», — сказал эколог. Бишкек в списке самых загрязнённых городов Уже несколько месяцев Бишкек не покидает десятку самых грязных городов мира. Согласно международному рейтингу IQ Air — показатель качества воздуха (AQI) в столице 4 декабря достигал 160 единиц. Этот показатель означает, что воздух в столице «вредный». Бишкек в ту ночь занял 9 строчку рейтинга по уровню загрязнённости воздуха. Индекс качества воздуха — или air quality index (AQI) — это показатель, который отображает, насколько чист или загрязнен воздух в определенной местности. Шкала изменяется от 0 до 500 единиц и делится на шесть категорий: от хорошего до опасного. Чем выше значение индекса, тем выше уровень загрязненности воздуха и наоборот. AQI, как и погода, меняется изо дня в день, и даже из часа в час. В этом году Бишкек даже возглавил список самых грязных городов мира — тогда показатель качества воздуха (AQI) в столице достиг 269 единиц. Это означало, что воздух в столице был «очень вредным». Также Бишкек недавно стал лидером по смогу в Центральной Азии. Ближе всех к Бишкеку по уровню загрязнения воздуха были Душанбе и Ашхабад. Смог в столице Жители Бишкека уже несколько лет страдают от смога в зимний период. Основные загрязнители — ТЭЦ Бишкека, старый автопарк и угольное отопление в частном секторе. Экологическое движение MoveGreen ранее представило карту загрязнения воздуха в Бишкеке. Оно исследовало данные с 14 датчиков гражданского мониторинга качества воздуха и двух станций — у Кыргызгидромета и у посольства США. Так, по карте можно заметить, что самый загрязненный воздух — в северо-западном районе Бишкека. Возможной причиной различного качества воздуха экологи считают наличие в нижней части Бишкека жилмассивов. Нередко там для отопления домов используют уголь, пластик, старые шины и другой мусор. Читать еще: Где в Бишкеке самый грязный воздух? Карта от экологов MoveGreen Как воздух в Бишкеке влияет на ваше здоровье? Тест Kloop.kg и MoveGreen Как звучит загрязненный воздух Бишкека. Послушайте, чем вы дышите!

