Государственная налоговая служба впервые за последние два года опубликовала декларации госслужащих, депутатов и их близких родственников. Согласно данным ГНС, в 2019 году Сооронбай Жээнбеков, в бытность главой государства, заработал 970 тысяч сомов, а его родственники — 4,8 млн сомов. Сооронбай Жээнбеков. Кроме того, Жээнбеков единолично владеет 23 земельными участками сельскохозяйственного назначения общей площадью 47,31 га и домом с площадью 160 квадратных метров. Люксовых автомобилей у него нет, зато есть трактор МТЗ-80. При этом его ближайшие родственники владеют автомобилем «Лексус-470», крупным рогатым скотом на 7 млн сомов и лошадьми на 640 тысяч сомов. Также у семьи Жээнбекова есть 11 сельскохозяйственных участков, площадью 24,66 га, два производственных здания и квартира 64 кв.м. В декларации экс-президента указан еще один раздел «Близкие родственники». Эти родственники тоже не бедные. На них зарегистрированы придомовой участок площадью 600 кв.м, жилой дом площадью 600 кв.м, еще один придомовой участок площадью 1050 кв.м, а также компьютеры и бытовая техника на 292 тысячи сомов. Еще у них есть ювелирные изделия на 280 тысяч сомов. Любовь к животным у Жээнбековых — дело семейное. У этих родственников бывшего президента тоже есть крупный рогатый скот. На 2019 год их стоимость была оценена в 590 тысяч сомов. В декларации 2020 года нет второго раздела с родственниками Жээнбекова. Указаны данные родственников только из первого раздела. Они за тот год смогли увеличить количество своего скота в несколько раз. Крупного рогатого скота у них стало уже на 12 млн сомов, а лошадей на 850 тысяч сомов. Всего за 2020 год они смогли заработать 6,5 млн сомов. Сам же Жээнбеков указал, что его доходы на 2020 год составили 944 тысячи сомов. Он сохранил все свое имущество.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!