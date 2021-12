Министерство юстиции начало изучать материалы дела матери Айнуры, которой в России решил помочь российский блогер Dava. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Минюст также пообещал изучить дело Нурилы Т., которая выходила на одиночный пикет возле Жогорку Кенеша с младенцем на руках. Женщина приехала из Кара-Суйского района Ошской области и пожаловалась, что из-за коррупции ее права не защищаются, а бывший муж не отдает ей сына. «Минюст будет мониторить проблемные ситуации по указанным и другим делам, и в рамках системы юридической помощи минюста будут привлечены адвокаты для возможного оказания правовой поддержки», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что Центр по координации гарантированной государством юридической помощи (ГГЮП) при минюсте преобразуют в Службу бесплатной юридической помощи. Сообщается, что там гражданам будет оказана консультационная (первичная) и квалифицированная (вторичная, адвокатская) правовая помощь. «Будут созданы территориальные подразделения на районном уровне по всей стране, создается система онлайн консультаций. На сегодняшний день каждый человек, столкнувшийся с несоблюдением его прав, может получить юридическую помощь в центрах бесплатной юридической помощи», — сказали в ведомстве. Ранее, российский видеоблогер Dava встретил Айнуру в торговом центре и позвал ее полететь вместе с ним в Дубай. Кыргызстанка согласилась. После этого некоторые пользователи начали травить девушку. Тогда Dava сделал небольшое обращение к ним. «Я знаю о кыргызах как о добрых людях. Она не лично со мной едет туда. Поедет целая команда. Я взял туда ребят, которые там отдохнут и которых я научу зарабатывать», — сказал он. Айнура рассказала, что ее маму подставили и она сейчас находится в тюрьме. «Моя мечта — погасить долг. Чтобы вытащить маму из тюрьмы, нужно закрыть долги» , — сказала девушка. Блогер сообщил, что поможет Айнуре с этой проблемой.

