Центральная избирательная комиссия11 декабря признала состоявшимися и определила результаты выборов депутатов Жогорку Кенеша в восьми одномандатных избирательных округах. На следующий день комиссия также объявила имена победивших в голосовании кандидатов в четырех округах.

Так, избранными депутатами Жогорку Кенеша стали:

  • Айбек Алтынбеков из Базар-Коргонского округа;
  • Бактыбек Сыдыков из Ноокенского округа;
  • Нурланбек Азыгалиев из Жайылского округа;
  • Карим Ханджеза из Московского округа;
  • Айбек Осмонов из Ошского округа;
  • Дастан Бекешев из Октябрьского округа;
  • Улан Бакасов из Нарынского округа;
  • Нурбек Алимбеков из Толойконского округа;
  • Эльмурза Сатыбалдиев из Узгенского округа;
  • Данияр Толонов из Куршабского округа;
  • Азизбек Турсунбаев из Ала-Букинского округа;
  • Акылбек Тумонбаев из Ак-Суйского округа.
Депутаты-одномандатники. Коллаж

В ЦИК добавили, что милиция решила не возбуждать дело по факту вручения Турсунбаевым призов на массовом мероприятии. Также дело о применении админресурса было списано и признано необоснованным.

При этом, по представлению прокуратуры Ала-Букинского района, руководство райотдела образования освобождено от занимаемой должности из-за применения админресурса в пользу Турсунбаева.

Также оппоненты Данияра Толонова заявили о возможном подкупе голосов избирателей с его стороны. Но правоохранители сообщили, что факт не был подтвержден и ЦИК пропустила Толонова в Жогорку Кенеш.

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