Центральная избирательная комиссия11 декабря признала состоявшимися и определила результаты выборов депутатов Жогорку Кенеша в восьми одномандатных избирательных округах. На следующий день комиссия также объявила имена победивших в голосовании кандидатов в четырех округах.
Так, избранными депутатами Жогорку Кенеша стали:
- Айбек Алтынбеков из Базар-Коргонского округа;
- Бактыбек Сыдыков из Ноокенского округа;
- Нурланбек Азыгалиев из Жайылского округа;
- Карим Ханджеза из Московского округа;
- Айбек Осмонов из Ошского округа;
- Дастан Бекешев из Октябрьского округа;
- Улан Бакасов из Нарынского округа;
- Нурбек Алимбеков из Толойконского округа;
- Эльмурза Сатыбалдиев из Узгенского округа;
- Данияр Толонов из Куршабского округа;
- Азизбек Турсунбаев из Ала-Букинского округа;
- Акылбек Тумонбаев из Ак-Суйского округа.
В ЦИК добавили, что милиция решила не возбуждать дело по факту вручения Турсунбаевым призов на массовом мероприятии. Также дело о применении админресурса было списано и признано необоснованным.
При этом, по представлению прокуратуры Ала-Букинского района, руководство райотдела образования освобождено от занимаемой должности из-за применения админресурса в пользу Турсунбаева.
Также оппоненты Данияра Толонова заявили о возможном подкупе голосов избирателей с его стороны. Но правоохранители сообщили, что факт не был подтвержден и ЦИК пропустила Толонова в Жогорку Кенеш.