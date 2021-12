Центральная избирательная комиссия11 декабря признала состоявшимися и определила результаты выборов депутатов Жогорку Кенеша в восьми одномандатных избирательных округах. На следующий день комиссия также объявила имена победивших в голосовании кандидатов в четырех округах. Так, избранными депутатами Жогорку Кенеша стали: Айбек Алтынбеков из Базар-Коргонского округа;

Бактыбек Сыдыков из Ноокенского округа;

Нурланбек Азыгалиев из Жайылского округа;

Карим Ханджеза из Московского округа;

Айбек Осмонов из Ошского округа;

Дастан Бекешев из Октябрьского округа;

Улан Бакасов из Нарынского округа;

Нурбек Алимбеков из Толойконского округа;

Эльмурза Сатыбалдиев из Узгенского округа;

Данияр Толонов из Куршабского округа;

Азизбек Турсунбаев из Ала-Букинского округа;

Акылбек Тумонбаев из Ак-Суйского округа. Депутаты-одномандатники. Коллаж В ЦИК добавили, что милиция решила не возбуждать дело по факту вручения Турсунбаевым призов на массовом мероприятии. Также дело о применении админресурса было списано и признано необоснованным. При этом, по представлению прокуратуры Ала-Букинского района, руководство райотдела образования освобождено от занимаемой должности из-за применения админресурса в пользу Турсунбаева. Также оппоненты Данияра Толонова заявили о возможном подкупе голосов избирателей с его стороны. Но правоохранители сообщили, что факт не был подтвержден и ЦИК пропустила Толонова в Жогорку Кенеш.

