В Кыргызстане отмечен самый высокий уровень инфляции в потребительском секторе за последний год среди стран ЕАЭС. Она составила 9,7%.

Овощи. Фото: Tazabek

По данным Нацстаткома, больше всего в стране дорожают продукты питания. По сравнению с декабрем 2020 года цены на них выросли на 11%.

Непродовольственные товары в Кыргызстане подорожали на 10%, а услуги — на 5,1%.

Сайт Нацстаткома.

С началом пандемии в Кыргызстане, как и в других странах, настал экономический кризис. Одни государства смогли выдержать этот удар, но другие нет.

Так, Кыргызстан оказался среди проигравших: инфляция выросла с 3% до 10% и до сих пор находится выше этого значения.

Это сильно отразилось на качестве жизни кыргызстанцев: уровень бедности в 2020 году вырос в полтора раза по сравнению с 2019 годом и достиг отметки в 31%. Это значит, что почти каждый третий кыргызстанец оказался за чертой бедности.

К январю 2021 года цены на продукты выросли на 18,5% по сравнению с январем 2020 года. Растительное масло и картофель подорожали в полтора раза, а яйца, сахар и мясо — почти на треть. Тогда эксперты прогнозировали дальнейший рост цен.

Рост цен на продукты питания сильнее всего влияет на уровень инфляции. От цен на зерно зависит стоимость таких важных продуктов, как хлеб, макаронные изделия и мясо.

Жители Центральной Азии тратят на продукты питания от 30-50% месячного дохода. Поэтому продуктовая инфляция бьет по положению рядовых граждан больше, чем рост цен в целом. Особенно это касается людей с низкими доходами.

В результате инфляции и кризиса, вызванного пандемией коронавируса, кыргызстанцы стали хуже питаться. Исследование Всемирной продовольственной программы ООН и Нацстаткома показало, что из-за роста цен на продукты и снижения доходов кыргызстанцы стали меньше покупать фрукты и овощи, употреляя в пищу только хлеб, сахар, масло.

Показатели уровня бедности подскочили с 20% до 25,3%. По данным на 2020 год, еще 8% населения остаются в зоне риска бедности. Почти 2,2 миллиона кыргызстанцев живут на 96 сомов в сутки.