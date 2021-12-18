В Кыргызстане отмечен самый высокий уровень инфляции в потребительском секторе за последний год среди стран ЕАЭС. Она составила 9,7%.
По данным Нацстаткома, больше всего в стране дорожают продукты питания. По сравнению с декабрем 2020 года цены на них выросли на 11%.
Непродовольственные товары в Кыргызстане подорожали на 10%, а услуги — на 5,1%.
С началом пандемии в Кыргызстане, как и в других странах, настал экономический кризис. Одни государства смогли выдержать этот удар, но другие нет.
Так, Кыргызстан оказался среди проигравших: инфляция выросла с 3% до 10% и до сих пор находится выше этого значения.
Это сильно отразилось на качестве жизни кыргызстанцев: уровень бедности в 2020 году вырос в полтора раза по сравнению с 2019 годом и достиг отметки в 31%. Это значит, что почти каждый третий кыргызстанец оказался за чертой бедности.
К январю 2021 года цены на продукты выросли на 18,5% по сравнению с январем 2020 года. Растительное масло и картофель подорожали в полтора раза, а яйца, сахар и мясо — почти на треть. Тогда эксперты прогнозировали дальнейший рост цен.
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Рост цен на продукты питания сильнее всего влияет на уровень инфляции. От цен на зерно зависит стоимость таких важных продуктов, как хлеб, макаронные изделия и мясо.
Жители Центральной Азии тратят на продукты питания от 30-50% месячного дохода. Поэтому продуктовая инфляция бьет по положению рядовых граждан больше, чем рост цен в целом. Особенно это касается людей с низкими доходами.
В результате инфляции и кризиса, вызванного пандемией коронавируса, кыргызстанцы стали хуже питаться. Исследование Всемирной продовольственной программы ООН и Нацстаткома показало, что из-за роста цен на продукты и снижения доходов кыргызстанцы стали меньше покупать фрукты и овощи, употреляя в пищу только хлеб, сахар, масло.
Показатели уровня бедности подскочили с 20% до 25,3%. По данным на 2020 год, еще 8% населения остаются в зоне риска бедности. Почти 2,2 миллиона кыргызстанцев живут на 96 сомов в сутки.