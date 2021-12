Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поручил провести служебное расследование по двум случаям смерти сотрудников «Тазалыка». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. Сотрудник «Тазалыка». Фото: Мэрия Бишкека Что произошло? В ночь на 18 декабря в Бишкеке пьяный водитель сбил работника предприятия «Тазалык». Мужчина скончался на месте. До этого, ранним утром 12 декабря, также умер другой сотрудник «Тазалыка». Его сбил автомобиль, он скончался по дороге в больницу. Сотрудники «Тазалыка» работают в светоотражающих жилетах, так что оба погибших не были незаметными из-за темноты. Мэрия обещала помочь семьям погибших В мэрии сообщили, что окажут семье мужчины, погибшего 18 декабря, помощь в размере 50 тысяч сомов из резервного фонда мэра столицы. Также муниципальное предприятие «Тазалык» выплатит компенсацию семье погибшего сотрудника в порядке, установленном Трудовым кодексом. После трагической смерти сотрудника «Тазалыка» 12 декабря мэрия также обещала выделить аналогичную сумму его семье. В муниципалитете выразили соболезнования родным и близким погибших и призвали водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

