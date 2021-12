«Кыргыз комур» сообщил, что реализация угля с месторождения Кара-Кече в Нарынской области временно приостановлена — до 10 января. Причиной назвали уборочные работы в карьере и разведку нового пласта месторождения. Ранее, 22 декабря, в интернет попало видео с криками мужчин — сообщалось, что это конфликт между водителями, которые занимаются перевозкой топлива, и спецназовцами отряда «Альфа». В «Кыргыз комур» информацию о конфликте подтвердили, сказали, что произошел он еще за несколько дней до публикации видео и виноваты в нем «третьи силы». «Кыргыз комур» так и не объяснил причины конфликта — лишь сообщил о некой провокации и посоветовал узнать точку зрения у ГКНБ. Спецслужба подтвердила информацию о провокации, но сказала, что конфликт был между водителями. А спецназ урегулировал ситуацию. Спецназ «Альфа» вынужден охранять месторождение в период отопительного сезона для обеспечения безопасности.

