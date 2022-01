Правительство Китая безвозмездно предоставит Кыргызстану 13 млрд сомов. Пресс-служба минэкономики сообщила, что министр Данияр Амангельдиев и посол Китая Ду Дэвэнь 31 декабря подписали соглашение. Ду Дэвень и Данияр Амангельдиев. Фото: Минэконом «В рамках первого соглашения предусматривается выделение 350 млн юаней, в рамках второго – 650 млн юаней. Таким образом, общая сумма выделенных двумя соглашениями средств составляет 1 млрд юаней (13 млрд сомов)», – отметили в пресс-службе. Сообщается, что эти деньги потратят на финансирование социально-экономических и инфраструктурных проектов, которые ранее были обговорены между сторонами. В сентябре президент Садыр Жапаров встретился с главой МИД Китая Ван И в Таджикистане. Тогда министр пообещал выделить Кыргызстану $100 млн для поддержки социально-экономического развития страны. Китай выдает Кыргызстану средства не только безвозмездно, но и в качестве кредитов. Общий госдолг Кыргызстана, по данным Национального статистического комитета составляет 4,9 млрд сомов, большая часть этой суммы страна должна Китаю. Тему госдолга перед Китаем поднимал и сам президент Садыр Жапаров. В марте 2021 года он дал интервью «Азаттык», в котором заявил, что согласно договоренностям между странами, если Кыргызстан не выплатит долг китайскому «Эксимбанку», то Китай получит в управление крупные инфраструктурные объекты. Такие, как ТЭЦ Бишкека, альтернативную трассу «Север—Юг» и ЛЭП «Датка-Кемин». Тогда Жапаров отметил, что под управление Китая в этом случае могут уйти и другие объекты, но не уточнил, какие именно. «ТЭЦ, дорога “Север—Юг”, проект “Датка-Кемин” […] Мы же на все это брали [кредиты]. И если вовремя не сможем выплачивать, то управление перейдет к той стороне [Китаю]. Так были подписаны бумаги. Если их не хватит, то у них есть право и другое что-то забрать. Но мы оплачиваем все вовремя», — сказал президент.

