Уходящий 2021 год был полон разных событий: пандемия коронавируса, неустойчивая политическая ситуация, экономический кризис.

Мы уверены, что несмотря на трудности, каждый из вас, потрудился на славу и постарался выжать из кислых лимонов, которые подкинул нам год, вкусный сок или даже испечь фруктовый пирог.

Потрудились на славу и журналисты «Клоопа». Мы освещали события в стране, старались не оставаться в стороне от острых проблем в обществе, а также получили много наград за различные работы. Сейчас, подытоживая итоги года, мы хотим рассказать о них вам.

Исследование «Клоопа» о фемициде и The Sigma Awards

Исследование «Клоопа» о фемициде 16 июня стало победителем мирового конкурса The Sigma Data Journalism Awards.

Работу выполняли дата-журналистки «Клоопа» Анна Капушенко и Савия Хасанова. Впервые за историю журналистки из Кыргызстана удостоились награды этого престижного конкурса.

В 2021 году в конкурсе победили 13 различных проектов, в их числе исследование журналисток из Кыргызстана. На конкурс подавались 545 проектов из 68 стран мира. 141 проект вошел в шорт-лист.

Авторки проекта исследовали, кто и как убивает женщин в Кыргызстане. Уникальность исследования в том, что до этого никто никогда не изучал, каковы закономерности и основания для убийств женщин в Кыргызстане.

Используя данные, собранные из различных источников, дата-журналистки доказали, что убийства женщин — основное следствие систематического насилия в семье. Проект ввел термин «фемицид» в медиапространство не только в стране, но и в Центральной Азии.

«Детально изучив убийства женщин, мы смогли идентифицировать более 300 случаев фемицида в Кыргызстане с 2008 года. На самом деле этих случаев гораздо больше. Наш анализ показывает, что в 75% случаев фемицид совершил человек, который был знаком с убитой женщиной — интимный партнер, родственник или приятель. Причем чаще всего убийства совершались именно мужьями. Только в 11% случаев убийство женщины было совершенно незнакомым человеком», — говорится в статье.

Жюри назвали исследование «прекрасным примером использования передовых навыков журналистики данных для расследования и разоблачения одного из самых ужасных преступлений в Кыргызстане: убийства женщин». Члены жюри считают, что это пример «упорной журналистики, которая вдохновит на перемены».

«Журналисты “Клоопа” опубликовали выдающиеся результаты расследования и работы с данными за последние десять лет, несмотря на то, что они постоянно преследуются одним из самых коррумпированных и репрессивных правительств в мире», — заявили члены жюри.

Прочитать исследование можно тут:

«Я бы ее все равно убил». Исследование «Клоопа» о фемициде в Кыргызстане

MediaCampFest

Это же исследование «Клоопа» про фемицид победило и в конкурсе MediaCampFest в номинации «Время понять».

Между тем, в шорт-лист претендентов на награды попали и две другие работы с участием «Клоопа»: расследование по коррупции в таможне и расследовательская работа по тендерам.

«Республика Матрастан» — это большая совместная работа OCCRP, «Клооп», радио «Азаттык» (проект радио «Свобода») и Bellingcat. В материале журналисты разоблачили деятельность таможенной империи, и рассказали о более 700 миллионов долларов, выведенных из страны.

«Кольца коррупции». Как кыргызские бизнесмены сымитировали конкуренцию на 83 млн сомов — работа журналистов дата-отдела «Клоопа». В ней журналисты рассказывают о том, что в госзакупках регулярно участвуют компании, созданные одними и теми же людьми. Они имитируют конкуренцию и выигрывают тендеры без борьбы, ведь, кроме них, в торгах нет других участников.

One World Media Awards

15 апреля «Клооп» попал в лонг-лист престижной британской премии One World Media Awards.

Этой премией награждают СМИ, освещающие проблемы и малоизвестные истории «Глобального Юга»*, «разрушающие стереотипы и объединяющие людей из разных культур».

*«Глобальный Юг» – это термин для обозначения стран с низким уровнем дохода, находящихся по одну сторону так называемого глобального разрыва между Севером и Югом.

«Клооп» претендовал на номинацию в категории «Special award». На эту награду могут претендовать независимые СМИ, работающие в одной из стран «Глобального Юга» для решения социальных, культурных, политических и экономических проблем.

По их данным, в этом году был побит рекорд по заявкам – организаторами было получено более 500 работ из 96 стран.

«Премия направлена на признание и поощрение выдающихся репортажей, которые информируют общественность, дают возможность услышать голоса местного населения, создают пространство для критически важной информации и привлекают к ответственности власть имущих», – поясняется в описании премии.

«Стремление-2021»

А в декабре журналисты «Клоопа» буквально разобрали все премии в ежегодном национальном конкурсе в сфере профессиональной журналистики Кыргызстана «Стремление-2021».

Материал журналистов «Клоопа» — «Автандил делает инклюзивные кресла для детей с ДЦП» — занял третье место в номинации «Общество равных». Авторы материала: Александра Титова и Эржан Бейшеналы уулу.

Видео: YouTube-канал Kloop

Документальный фильм журналистов «Клоопа» — «”Цитокиновый шторм”. Каким был самый тяжелый месяц эпидемии коронавируса в Кыргызстане» — также стал победителем премии «Стремление». Фильм удостоился первого места в номинации «Человек Действующий». Над ним работали Александра Титова, Бекжан Асылбеков, Эржан Бейшеналы уулу, Рустам Халимов.

Видео: YouTube-канал Kloop

Мини-документальный фильм главредки кыргызоязычного «Клоопа» Эльвиры Султанмурат кызы и журналиста «Азаттыка» Дастана Умотбая уулу также стал победителем премии. Журналисты удостоились первого места в номинации «Охрана детства».

Видео: YouTube-канал Kloop

Исследование «Клоопа» о фемициде, которое выиграло в конкурсе The Sigma Data Journalism Awards, стало победителем и этой премии.

Журналисты «Клоопа» удостоились и второго места в номинации «Народ и его власть» премии «Стремление» 2021 года за материал «Что не так с VI созывом Жогорку Кенеша и почему новый парламент может стать таким же». Над материалом работали Савия Хасанова, Анна Бойко, Азиза Раимбердиева и Анна Капушенко.

Конкурс UNFPA

Совместный дата-материал «Клоопа» и «Медиазоны» о том, кто чаще всего насилует женщин в Кыргызстане, занял первое место в конкурсе UNFPA (Фонд народонаселения ООН) в номинации «Гендерное равенство».

Авторка материала Айсымбат Токоева, соавторы — Азиза Раимбердиева и Мундузбек Калыков.

В материале журналисты «Медиазоны» и «Клоопа» изучили приговоры судов по всему Кыргызстану за последние 6 лет и разобрались, кто и в каких условиях совершает изнасилования.

Материал создан стипендиаткой программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» «Интерньюс в Кыргызстане», реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком и IDEM.

Прочитать материал можно тут:

Знакомый, член семьи, партнер. Показываем на данных, кто чаще всего насилует женщин в Кыргызстане

«Открытый Кыргызстан 2021»

Наши коллеги из ошского бюро «Клоопа» Айбике Адилет кызы и Хамидулло Узаков тоже получали награды. Так, они победили в конкурсе среди журналистов «Открытый Кыргызстан 2021». Материалы ребят были представлены в номинации «Лучшая работа по освещению проблем одного села и/или региона».

Прочитать их на русском языке можно тут:

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