4 января в Бишкеке насмерть сбили сотрудника «Тазалыка». Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в пресс-службе УПСМ Бишкека. Автонаезд произошел в 8:15 утра, когда сотрудник муниципальной службы подметал проезжую часть на улице Шабдан Баатыра в районе ТЭЦ. 35-летний работник погиб на месте. «За рулем машины Toyota Probox была гражданка Р.Г. 1981 года рождения. Женщину доставили в милицию. Машину водворили на штрафстоянку. Назначены все необходимые экспертизы. Выясняется причина аварии», — сообщили в УПСМ. Ограничения в работе дворников В пресс-службе мэрии сообщили, что муниципалитет намерен принять меры, чтобы обезопасить и минимизировать труд работников, которые убираются на центральных улицах города. «В данное время муниципальным службам Бишкека уже поручено использовать мобильные дорожные знаки (конусы, установки) со светоотражающими элементами при уборке улиц», — сообщили в мэрии. В муниципалитете пояснили, что погибший сотрудник «Тазалыка» был при полном обмундировании и в спецжилетке со светоотражающими элементами. По предварительным данным, автомобиль был праворульным, и водительница, совершая обгон, не увидела человека на дороге. Семье погибшего будет выделено 50 тысяч сомов из резервного фонда. Также сообщается, что на место происшествия выехал мэр города Айбек Джунушалиев. Он поручил приостановить работу дворников на центральных улицах на время новогодних выходных, а вместо этого использовать спецтехнику. Третий автонаезд на дворников за два месяца Автонаезды на дворников в Бишкеке участились. Только за последние два месяца в ДТП умерло три сотрудника «Тазалыка». В ночь на 18 декабря насмерть сбили сотрудника муниципального предприятия «Тазалык». Ему был 61 год. В пресс-службе УПСМ рассказывали «Клоопу», что смертельное ДТП произошло примерно в 01:20 часов на улице Исхака Масалиева. Сообщалось, что водитель был в нетрезвом состоянии. Машину отправили на штрафстоянку. Похожее ДТП произошло 12 декабря на проспекте Жибек Жолу. Там также насмерть сбили сотрудника муниципального предприятия «Тазалык». 47-летний сотрудник скончался от полученных травм по дороге в больницу. В некоторых СМИ сообщали, что в крови водителя были найдены следы наркотических веществ. Однако эту информацию в милиции не подтвердили. Тогда из фонда мэра семье погибшего сотрудника была оказана материальная помощь в размере 50 тысяч сомов. Кроме этого МП «Тазалык» обещал выплатить его семье компенсацию согласно Трудовому кодексу, поскольку сотрудник погиб при исполнении служебных обязанностей. «Тазалык» попросил водителей быть внимательными на дорогах и отметил, что сотрудники работают с утра, и, несмотря на то, что на них надеты светоотражающие жилеты, случаются такие печальные события.

