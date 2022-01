Национальный оператор «Казахтелеком» отключил интернет по всему Казахстану. Об этом в 17:32 вечера 5 января сообщили в сервисе мониторинга блокировок в сети в странах СНГ Global Check. Кроме того, казахстанские пользователи соцсетей ещё днём 5 января сообщали, что несколько местных провайдеров, в том числе Beeline отключили мобильный интернет. «В настоящее время у нас наблюдаются ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по независящим от компаний причинам», — так ответили в официальном аккаунте Beeline в Twitter. Также блокировались мессенджеры — WhatsApp, Telegram, Signal. Казахстанские СМИ пишут, что в Алматы даже недоступна телефонная связь. Кроме того, не работают сайты ряда СМИ — Vlast.kz, orda.kz, informburo.kz и другие. «В стране не работают основные медиаресурсы, а также многие другие сайты, в том числе официальные страницы госорганов, в частности, Акорды, правительства», — пишет informburo.kz. Также по данным orda.kz, приостановил вещание и телеканал КТК. По словам шеф-редактора телеканала, они от охраны получили сигнал, что здание будет обесточено, поэтому надо эвакуироваться, иначе не смогут выйти. «Руководством было принято решение об эвакуации сотрудников телеканала. После того как все покинули здание, телецентр был обесточен и прервано вещание телеканала», — рассказал он. Акционеры КТК — Частный фонд «Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации» (83,34%) и Товарищество с ограниченной ответственностью «Медиа-инвесть» (11,20%). Протесты в Казахстане Протесты в Казахстане начались 2 января в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить в городах 4 января. Сначала митингующие требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). Протесты в Алматы в ночь на 5 января. Фото: Vlast.kz В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Из-за протестов, охвативших ряд крупных городов, власти ввели чрезвычайное положение в Нур-Султане, Алматы, Мангистауской и Алматинской областях. Вместе с режимом ЧП на этих территориях действует и комендантский час и запрещены демонстрации. Для разгона митингующих власти ввели военных и тяжелую технику. Несмотря на это, протестующие продолжают выходить на митинги в разных городах по всему Казахстану. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что в госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы, произошел пожар.

