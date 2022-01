Пресс-служба «Оптима Банка» в Кыргызстане 5 января сообщила, что из-за ситуации с провайдером на территории Казахстана, временно недоступны некоторые услуги банка. Недоступно приложение банковское приложение «Оптима 24» и получение средств через сервисы переводов «Золотая корона». Кроме этого, временно прекращено обслуживание платежных карт Элкарт и МИР. «Безналичная оплата посредством Pos-терминалов других банков Кыргызстана работает в прежнем режиме. Интернет платежи, не требующие 3D secure пароля — доступны», — сообщили в банке. В самом Казахстане на фоне продолжающихся протестов стали недоступны ряд государственных телеканалов, а также не работает интернет. Кроме этого, по данным казахских СМИ, по всей стране наблюдаются сбои в работе правительственных сайтов. Протесты в нескольких городах Казахстана продолжаются четвертый день. Все началось с города Жанаозен в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. В этой области, а также в Алматинской области и городах Нур-Султан и Алматы ввели режим ЧП и комендантский час. Однако протестующие все еще продолжают выходить на митинги. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев.

