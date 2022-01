В селе Теплоключенка 7 января водитель внедорожника «Ниссан-Патрол» совершил наезд на двух девочек, которые выбежали на проезжую часть. Девочек госпитализировали в Ак-Суйскую районную больницу. Видео: «Кабар» В пресс-службе УВД Иссык-Кульской области сообщили, что авария произошла днем в 16:30 часов. Девочки — родные сестры, одной из них 5 лет, другой — девять. В пресс-службе «Клоопу» уточнили, что состояние одной из сестер стабильное, а другую перевезли в Бишкек. Водитель был в трезвом состоянии. Милиция начала расследование произошедшего, дело передано в ОВД Ак-Суйского района. Назначены соответствующие экспертизы. За первые девять месяцев 2021 года в Кыргызстане в дорожно-транспортных происшествиях погибли 587 человек, из них 78 — дети. Об этом в октябре прошлого года сообщил замначальника Управления дорожно-патрульной службы и правоприменительной практики ГУОБДД Манас Cыдыгалиев. Он уверен, что культуру поведения ребенка на дороге необходимо прививать с раннего детства. «Уже с ясельного возраста нужно обучать детей правилам дорожного движения. Если Министерство образования включит этот пункт и выделит часы на обучение ПДД школьников, это было бы очень полезно», — считает Сыдыгалиев.

