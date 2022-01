Коллаж: Джеймс О’Брайен Бывший президент Казахстана, молчавший во время январских протестов, распоряжается банками, отелями и роскошным частным самолетом через сеть фондов, которые отчитываются только перед ним. Расследование OCCRP, «Клоопа» и «Vласть» (Казахстан) Главное из расследования Казахстанские СМИ восторженно освещают добрые дела многочисленных благотворительных фондов Назарбаева.

Но фонды выполняют и другую функцию: управляют активами на миллиарды долларов.

Это элитные отели, банки, фабрики, склады и другие активы общей стоимостью не меньше восьми миллиардов долларов.

Формально Назарбаеву не принадлежат эти богатства, однако он, будучи основателем фондов, контролирует их.

Юристы говорят, что именно Назарбаев принимает окончательные решения в связи с деятельностью фондов — в том числе о продаже или передаче активов.

Фонды не публикуют ежегодную отчетность, а некоторые активы скрыты за непрозрачными коммерческими структурами за рубежом. Неясно, где размещены эти средства и что с ними будет в условиях политических и социальных потрясений. Частный самолет стоимостью свыше 100 миллионов долларов. Банки и телеканалы. Миллиарды долларов наличными. Отели из числа самых роскошных в Казахстане, множество торговых центров и поле для гольфа. Среди менее примечательных объектов: складские помещения, макаронная фабрика. Какое-то время в этом списке была даже компания по благоустройству территории. Между этими предприятиями и активами общей стоимостью не меньше восьми миллиардов долларов нет очевидной связи. Однако за всеми ними стоит многолетний лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он контролирует эти активы не самым распространенным образом: через четыре частных благотворительных фонда, которые Назарбаев основал будучи президентом. Заявленная цель фондов — помогать народу Казахстана. На самом же деле организации, которые занимаются популяризаций казахского языка и раздают детям подарки, тайно владеют долями в десятках компаний. Часть активов перешла под контроль назарбаевских фондов (некоторые по-прежнему находятся в совместном владении) от олигархов, которые обязаны своим состоянием клановому капитализму, сложившемуся во время его правления. Некоторые из частных компаний, впоследствии приобретенные фондами, получали финансирование от правительства Казахстана. Сейчас фонды Назарбаева контролируют больше предприятий, чем многие международные конгломераты. Казахстанский Первый Президент и Лидер нации Нурсултан Назарбаев. Фото: Elbasy.kz Так как фонды — это некоммерческие организации, формально их обширные активы Назарбаеву не принадлежат. Однако эксперты в области права, с которыми связались журналисты OCCRP, говорят, что по казахстанскому законодательству основатель частных фондов принимает окончательные решения о судьбе их активов. Многое остается неизвестным, в том числе, во сколько обошлись эти активы — в отличие от обычных компаний назарбаевские фонды не публикуют ежегодных отчетов. В ходе многомесячного расследования журналисты изучили корпоративные документы в разных странах и составили наиболее полную картину огромного состояния Назарбаева. Часть этих данных была в открытом доступе, но раньше никто не писал о тайных активах экс-президента, отчасти потому, что критика Лидера нации — опасное дело. В Казахстане очень мало независимых СМИ. Большую часть медиаиндустрии контролирует правительство или проправительственные круги, а оппозиционные издания власти закрывают или мешают их работе. Статья 373 Уголовного кодекса Казахстана предусматривает три года колонии за «публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство Первого Президента Республики Казахстан — Лидера нации» (этот титул придумали специально для Назарбаева). Статья фактически делает преступлением любую критику экс-президента. Так, прошлым летом Министерство информации и общественного развития пригрозило двум изданиям судом за публикации о порче мурала с изображением Назарбаева. Из-за этого закона местные журналисты редко пишут о Первом Президенте из страха преследования или лишения свободы. Данные этого расследования показывают, к каким последствиям приводят коррупция и неравенство, воцарившиеся в стране после ее выхода из СССР в начале 90-х годов. За долгие годы правления Назарбаева торговля природными ресурсами мало сказалась на уровне жизни большинства казахстанцев. Но при этом сформировался узкий круг миллиардеров, состоящий в том числе из членов семьи президента и близких к нему чиновников. Читайте еще: Секретные маневры с офшорами обогатили неофициальную жену лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева. Она получила 30 миллионов долларов без видимых оснований. Ситуация практически не изменилась даже после того, как в 2019 году Назарбаев оставил пост президента и возглавил национальный Совет безопасности, назначив преемником Касым-Жомарта Токаева. Это объясняет, почему начавшиеся в первых числах января на западе Казахстана протесты против повышения цен на сжиженный газ быстро переросли в массовые недовольства по всей стране — люди требовали политических перемен, и претензии у них были к конкретному человеку. Толпа скандировала: «Старик, уходи!» — а по соцсетям разлетелось фото поваленного памятника Назарбаеву. Пользователи Twitter активно делились фотографией памятника Назарбаеву, поваленного во время протестов в Казахстане в первые дни 2022 года. Фото: Twitter Массовые протесты сопровождались очевидной закулисной борьбой за власть: 5 января президент Токаев объявил, что сменил Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности. Назарбаев не появлялся на публике в период беспорядков — вполне вероятно, что он лишился политического влияния. Остается вопрос о том, что будет с его миллиардами. Пресс-секретарь Назарбаева не ответил на запросы о комментарии. В трех фондах также проигнорировали запросы журналистов, а в четвертом сказали, что активы не приносят прибыли экс-правителю, так как деятельность организации направлена исключительно на финансирование образовательных учреждений, названных в честь Первого Президента. Раньше столица Казахстана называлась Астана, однако в 2019 году город переименовали в честь Назарбаева — Нур-Султан. Фото: Elbasy.kz 30-летнее правление Назарбаева Сын казахских крестьян Нурсултан Назарбаев начал путь в политике, вступив в Коммунистическую партию Советского Союза, когда ему было чуть за двадцать. К середине карьеры он достиг больших успехов: был председателем Совета министров Казахской ССР и первым секретарем Центрального комитета компартии Казахстана. Когда в 1990 году в стране учредили должность президента, пост занял Назарбаев. В следующем году страна обрела независимость, прошли президентские выборы, на которых Назарбаев был единственным кандидатом — он правил страной следующие несколько десятков лет. За время, что он возглавлял Казахстан, в конституцию внесли несколько поправок, тем самым расширив президентские полномочия Назарбаева и позволив ему, и только ему, переизбираться неограниченное количество раз. Его партия «Нур Отан» доминировала в покорном казахстанском парламенте. Режим Назарбаева преследовал политических оппонентов, подавлял свободу слова и при этом позволял бизнесменам из близкого окружения экс-президента обрести огромное богатство и влияние после волны приватизаций. В 2010 году Назарбаев получил новый титул — Лидер нации — и новые привилегии: защиту от какого-либо правового преследования, которая также распространяется на основанные им организации. Назарбаевский закон Принятый в 2010 году закон «О Первом Президенте Республики Казахстан — Лидере Нации» дает Назарбаеву обширные персональные привилегии. Статья 3, «Неприкосновенность Первого Президента Республики Казахстан», гласит: «Первый Президент Республики Казахстан — Елбасы обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им полномочий… а после их прекращения — связанные с осуществлением своего статуса Первого Президента… Он не может быть подвергнут задержанию, аресту и содержаться под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность распространяется на все имущество, принадлежащее на правах частной собственности Первому Президенту… и совместно проживающим с ним членам его семьи, а также на используемые ими жилые и служебные помещения, служебный транспорт, средства связи, переписку, принадлежащие им документы. Неприкосновенность также распространяется на имущество, принадлежащее Фонду Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы и иным учреждаемым им юридическим лицам». Примерно в это время он начал открывать фонды, которые затем получат активы на миллиарды долларов. Один из них, «Фонд Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы*», зарегистрировали несколькими годами ранее. Изначально это была общественная организация, однако в 2011 году она стала «частной», а ее основателем с тех пор значится Назарбаев. (В 2021 году фонд закрыли.) *Елбасы переводится как «Лидер нации» Экс-президент основал «Назарбаев Фонд» и «Фонд Нурсултана Назарбаева» в качестве частных фондов в 2009 и 2010 годах соответственно. А еще два фонда — «Фонд Демеу» (переводится как «поддержка») и «Елбасы Фонд» — в 2013 и 2021 годах. Из-за того, что у фондов похожие названия и деятельность, разобраться в них сложно. У некоторых организаций сайтов нет вовсе, а те, что есть, создают путаницу: например, некоторое время сайт «Фонда Первого Президента» автоматически направлял пользователей на страницу «Фонда Нурсултана Назарбаева» с неправильной датой основания, принадлежащей на самом деле первому фонду. Фонды «Демеу» и «Елбасы», по всей видимости, не ведут публичной деятельности. Однако остальные организации активно продвигают свои образовательные, социальные и патриотические проекты, которые восхваляют лояльные казахстанские СМИ. На Новый год «Фонд Нурсултана Назарбаева» «исполнил мечты» 228 детей-инвалидов: им вручили кукольный домик, планшеты для обучения, спортивную одежду и другие подарки. Источник: bilimdinews.kz В 2011 году очередной новый закон обязал «Назарбаев Фонд» финансировать два крупных образовательных учреждения — сеть средних школ и флагманский исследовательский университет. Но у этого решения были и другие цели. Образовательный фонд или бизнес-империя? «Назарбаев Университет» основали в 2010 году с целью модернизировать казахстанскую систему высшего образования. Он находится на окраине Нур-Султана посреди большого студенческого городка. «Создание этого учебного заведения — важнейший национальный проект, который я буду лично контролировать, — сказал Назарбаев вскоре после открытия университета в 2010 году. — Я убежден, что он окажет системное влияние на развитие столицы, всего нашего государства и общества». Назарбаев Университет. Фото: Beshbarmak/CC BY-SA 4.0 В стране также запустили сеть средних школ, которая получила название «Назарбаев Интеллектуальные школы» (НИШ). Все эти образовательные учреждения щедро спонсирует государство — с 2010 по 2021 год им выделили порядка пяти миллиардов долларов. Для образовательного бюджета страны это непропорционально много при том, что в этих заведениях учится лишь малая часть казахстанских студентов и школьников. Чаще всего университеты создают образовательные фонды, чтобы получать через них деньги от спонсоров, инвестировать их, а прибыль тратить на свои нужды. В отличие от других подобных фондов «Назарбаев Фонд» не принадлежит учебным заведениям, для финансирования которых был создан. Это частная организация, которую лично создал и контролирует Нурсултан Назарбаев. При этом у сети школ и университета есть собственные корпоративные «фонды развития», которыми они сами и управляют . У «Назарбаев Фонда» нет сайта, он не публикует отчетность и не сообщает, сколько денег получает от сторонних спонсоров или самого Назарбаева. Когда журналисты связались с председателем правления фонда Асланом Саринжиповым, он предоставил им официальный документ, из которого следует, что на 2019 год организация получила миллиард долларов от спонсоров и заработала 200 миллионов долларов на инвестициях. Журналисты нашли один случай прозрачного финансирования фонда: согласно финансовому отчету Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) — международной горнодобывающей компании, значительную долю которой контролируют обогатившиеся при Назарбаеве олигархи, — в 2011 году она направила фонду 98 миллионов долларов. Саринжипов указал в письме, что за десять лет с момента создания фонд выделил 46,5 миллиона долларов на исследовательскую деятельность, лабораторное оборудование, помощь учащимся и другие образовательные цели. (Это примерно один процент от суммы, которую за этот же период государство направило университету и НИШ.) «Назарбаев Фонд» появился в 2009 году, но не совершал видимых инвестиций до 2019 года, когда Назарбаев покинул пост президента. К этому времени два фонда, принадлежащие НИШ и университету, создали инвестиционный холдинг Pioneer Capital Invest и через него купили казахский банк «ЭкспоКредит» за 30 миллионов долларов. Затем «Назарбаев Фонд» завладел 75 процентами Pioneer Capital. У изначальных учредителей осталась всего четверть компании (на каких условиях фонд получил свою долю — неизвестно). Позже доли снова изменятся: к июлю 2021 года у «Назарбаев фонда» останется 62 процента от общей доли в компании. Заручившись такой поддержкой, Pioneer Capital начал активно инвестировать в различные предприятия, в том числе купил крупного казахстанского кредитора — «Цеснабанк». Этот банк принадлежал семье Адильбека Джаксыбекова, который ранее возглавлял Администрацию президента. Управляли банком плохо, поэтому правительству пришлось его спасать. После этого Pioneer Capital приобрел еще несколько банков, мобильных операторов, платформу для онлайн-торговли, склады, торговые центры и даже макаронную фабрику. Инфографика: Джеймс О’Брайен / OCCRP На сегодняшний день активы Pioneer Capital оцениваются в 7,8 миллиарда долларов. Среди них казначейские векселя США, гособлигации Кыргызстана и Казахстана и 3,4 миллиарда долларов наличными. В 2020 году прибыль фонда составила свыше 500 миллионов долларов. В ответ на вопросы журналистов Саринжипов написал, что «Назарбаев Фонд» представляет собой «классический эндаумент-фонд… созданный по аналогии с лучшими международными образцами (образовательными фондами Гарвардского, Стэнфордского и Дьюкского университетов). Он отметил, что Назарбаев не «владеет» этими активами и «ни при каких обстоятельствах не может снимать деньги со счетов организации». Фонд предоставил журналистам устав, в котором действительно сказано, что его единственная цель — спонсировать образовательную миссию. Однако в документе также указано, что первым председателем главного руководящего органа, Высшего попечительского совета, выступает Нурсултан Назарбаев — именно он контролирует фонд и в том числе само содержание устава. Саринжипов не ответил на вопрос о том, что помешает Назарбаеву вывести активы из-под контроля фонда, если он захочет. Нет оснований полагать, что такое уже случалось, однако недавние действия подконтрольной фонду структуры вызывают вопросы. В 2020 в структурах Назарбаева появилась новая холдинговая компания Jusan Technologies, зарегистрированная в Великобритании. Pioneer Capital перевел ей свои банки, склады, торговые центры и все остальные активы. На следующий год загадочная компания QAZ42 Investment получила 3 процента в Jusan Technologies и его миллиардных активах, что уменьшило долю «Назарбаев Фонда». За свою долю, стоимостью в 200 миллионов долларов, QAZ42 Investment заплатила всего 20 миллионов. Установить, кто стоит за компанией и этой чрезвычайно выгодной сделкой — невозможно, так как даже неизвестно, в какой юрисдикции компания зарегистрирована. Журналисты смогли узнать о ней только благодаря корпоративным документам Великобритании. «Назарбаев Фонд» также использует непрозрачные корпоративные структуры в Люксембурге, что позволило тайно приобрести 24 процента акций крупного казахстанского мобильного оператора. Тайна KCell В сентябре 2021 года крупный провайдер мобильной связи «Казахтелеком» объявил, что предложил 24 процента акций «широкому кругу инвесторов на открытых торгах». В тот же день Bloomberg сообщил, что банк, «связанный с казахстанским лидером [Назарбаевым]», купил девять процентов акций компании. Этот банк принадлежит «Назарбаев Фонду». Как выяснилось, остальные акции также купил фонд, однако использовал для этого менее прозрачную структуру — люксембургскую фирму Pioneer Technologies. Она принадлежит другому загадочному люксембургскому предприятию — Pioneer Horizon East. Это «специальное ограниченное партнерство» — такие фирмы не раскрывают своих партнеров (владельцев). Однако журналисты выявили ее связь с Назарбаевым: в корпоративных документах британской компании Jusan Technologies говорится, что она инвестировала в предприятие 64 миллиона долларов, став партнером с ограниченной ответственностью. По некоторым данным, когда-то KCell был самым дорогим мобильным оператором на постсоветском пространстве, однако стоимость его акций снизилась вдвое за несколько месяцев до того, как их купил фонд. Представители миноритарных акционеров KCell попросили казахстанского финансового регулятора проверить, не было ли этом манипулированием рынком. Отели, телеканалы и обустройство территории Остальные три фонда Назарбаева также активно занялись инвестициями после того, как он оставил президентский пост. В августе 2020 года самолет, который портал Business Insider назвал «летающим пентхаусом», отбыл из Индианаполиса. Совершив посадки в Цюрихе и на Мальте, он прибыл на свою новую базу — в Нур-Султан. Назарбаев играет в гольф в клубе Nurtau, который принадлежит его фонду «Елбасы». Фото: nurtau.kz История вероятной покупки Airbus ACJ320neo стоимостью более 100 миллионов долларов – хороший пример того, как частная жизнь Назарбаева остается связана с его положением заслуженного государственного деятеля Казахстана. «Фонд Нурсултана Назарбаева» приобрел новый самолет у швейцарской авиакомпании и импортировал его в Казахстан. О самом этом факте известно только потому, что у журналистов оказался документ об освобождении самолета от импортного контроля. Сейчас он во флоте Berkut Air — государственной авиакомпании, которая подчиняется Управлению делами президента. Неизвестно, принадлежит ли самолет фонду официально, однако есть неопровержимые доказательства того, что им пользуется Назарбаев. Передвижения самолета не отображаются в большинстве специальных трекеров, однако журналистам все же удалось получить кое-какую информацию о его полетах в Open Sky Network — некоммерческой организации, которая собирает данные о воздушном сообщении. Известно, что 30 июня 2021 года самолет прилетел из Казахстана в Москву. В тот же день Кремль объявил, что у Назарбаева состоялась «рабочая встреча» с российским президентом Владимиром Путиным. (Поблагодарив Путина за гостеприимство, Назарбаев пошутил: «Я свободный человек — уже три года как не президент!») Самолет также совершил несколько рейсов по Казахстану — журналисты установили, что два из них совпадают по датам с визитами Назарбаева в туристический хаб и на археологический объект. Другие покупки фондов Назарбаева не менее роскошны. Как и в случае с самолетом, источник большинства средств, которые использовали для их покупки, неизвестен. Однако несколько раз назарбаевским фондам продавали компании, которые перед этим получили финансирование от правительства Казахстана — по сути, это значит, что госсредства утекли в частные руки. В числе наиболее интересных активов The St. Regis Astana — отель в центре Нур-Султана, который открыли в сентябре 2017 года. Он входит в состав группы Marriott International. В рекламных материалах нахваливают его «престижное расположение в центре столицы». Назарбаеву устроили экскурсию по отелю после его открытия в сентябре 2017 года. Фото: Администрация президента St. Regis принадлежит казахстанской компании Turion Investment Group — на строительство гостиницы стоимостью 189 миллионов долларов она получила кредит в 85 миллионов долларов в Банке развития Казахстана. Этот государственный банк создавался для развития несырьевых секторов экономики и при этом неоднократно выдавал кредиты по указке правящей элиты. Эту проблему признаёт и президент Токаев. 11 января 2022 года он заявил, что финансовое учреждение «превратилось в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы». Среди акционеров Turion Investment Group был Тимур Кулибаев, зять Назарбаева и один из богатейших бизнесменов Казахстана. Менее чем через год с момента открытия отеля долю Кулибаева (неизвестно, какой частью он владел) передали назарбаевскому фонду «Демеу». По неизвестным причинам в декабре 2021 года они вернулись под контроль Кулибаева и его жены Динары, дочери Назарбаева. Турецкий пятизвездочный отель, который принадлежит другому фонду экс-президента, получил еще больше прямой господдержки. В начале 2000-х назарбаевское Управление делами президента Республики Казахстан присоединилось к проекту двух частных компаний по строительству отеля на турецком побережье Средиземного моря, где, по некоторым данным, часто отдыхает экс-президент. Rixos Beldibi, открытый в 2004 году неподалеку от курортного города Анталья, построили на участке, который турецкое правительство выделило Казахстану под туристическое развитие. Отель Rixos Beldibi. Фото: Карим Джамаль (CC BY 3.0) Одна из участвовавших в сделке частных компаний принадлежала «казахскому трио»* — всё тем же олигархам, которые спонсировали университетский фонд Назарбаева (сообщается, что они также были инвесторами скандального проекта Trump SoHo). На 2010 год — первый, по которому имеются данные, — оставшиеся 55 процентов акций принадлежали правительству Казахстана. Однако к 2013 году у него осталось лишь 30 процентов акций — контрольный пакет (69 процентов) передали «Фонду Первого Президента». После реорганизации акции перешли под контроль «Фонда Нурсултана Назарбаева». Среди других крупных активов фонда экс-президента еще один отель, гольф-клуб, театр балета и несколько СМИ. Одно из них, онлайн-издание «Караван», активно освещает благотворительную деятельность фондов. *К «казахскому трио» относятся Алиджан Ибрагимов, Александр Машкевич и Патох Шодиев — бизнесмены, сколотившие огромные состояния на национальном секторе природных ресурсов. Ибрагимов умер в прошлом году. Инфографика: Джеймс О’Брайен / OCCRP Журналисты также выяснили, что компания по благоустройству территории, которая принадлежала двум фондам Назарбаева, с 2012 по 2018 год выиграла тендеры на 6,5 миллиона долларов — в то время он еще был президентом. Возвращение пенсионера По всей видимости, Назарбаев решил оставаться в тени, когда в Казахстане начались массовые протесты и беспорядки, повлекшие иностранное вмешательство. Президент Токаев тем временем занят укреплением власти. На фоне многочисленных арестов Токаев раскритиковал методы правления Назарбаева — еще несколько месяцев назад такое и представить было невозможно. Он осудил группу олигархов, которые захватили казахстанскую экономику, спровоцировав в стране серьезную проблему неравенства. Однако остается вопрос о том, что станет с многомиллиардными активами под контролем назарбаевских фондов. 18 января Назарбаев публично опроверг версии о противостоянии в казахстанской элите. Он поддержал Токаева и запланированные реформы, назвав себя «пенсионером» на заслуженном отдыхе. О своей благотворительной деятельности он ничего не сказал.

