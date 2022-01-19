Частный самолет стоимостью свыше 100 миллионов долларов. Банки и телеканалы. Миллиарды долларов наличными. Отели из числа самых роскошных в Казахстане, множество торговых центров и поле для гольфа. Среди менее примечательных объектов: складские помещения, макаронная фабрика. Какое-то время в этом списке была даже компания по благоустройству территории.

Между этими предприятиями и активами общей стоимостью не меньше восьми миллиардов долларов нет очевидной связи. Однако за всеми ними стоит многолетний лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Он контролирует эти активы не самым распространенным образом: через четыре частных благотворительных фонда, которые Назарбаев основал будучи президентом. Заявленная цель фондов — помогать народу Казахстана. На самом же деле организации, которые занимаются популяризаций казахского языка и раздают детям подарки, тайно владеют долями в десятках компаний.

Часть активов перешла под контроль назарбаевских фондов (некоторые по-прежнему находятся в совместном владении) от олигархов, которые обязаны своим состоянием клановому капитализму, сложившемуся во время его правления. Некоторые из частных компаний, впоследствии приобретенные фондами, получали финансирование от правительства Казахстана. Сейчас фонды Назарбаева контролируют больше предприятий, чем многие международные конгломераты.