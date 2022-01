Занятия в ошской школе №4 им. Кирова. Фото: Айбике Адилет кызы / Kloop «Учителя сильно устают. Когда я работала в лицее “Сапат”, там было по 15 учеников в классе – и то кое-как успевали. А здесь по 40-50 учеников. Это напрямую влияет на качество образования. Если даже я успеваю объяснить тему, не хватает времени задать детям вопросы по ней, чтобы закрепить знания», — говорит Суйумкан Мамаева. Она учительница кыргызского языка в одной из государственных школ Оша. В школе, где она работает, в три раза больше учеников, чем должно быть. Получать образование, когда вас по трое за партой, довольно сложно — как и обучать детей в таком классе. Таких переполненных школ в Кыргызстане сотни — с каждым годом количество школьников увеличивается, а мест в школах больше почти не становится. Власти строят новые школы, но пока их слишком мало, чтобы решить проблему переполненности. Кроме того, есть школы, которые от старости были признаны аварийными — это также осложняет ситуацию. Чтобы показать масштаб проблемы, журналисты «Клоопа» и «Азаттыка» проанализировали данные минобраза по всему Кыргызстану – изучили, сколько детей школы могут вмещать в себя и сколько школьников в них учится на самом деле. Оказалось, что школы переполнены во всех без исключения регионах страны, а в Бишкеке и Оше – в два раза. В Кыргызстане 1,2 млн школьников при суммарной вместимости школ всего в 850 тысяч человек. Население страны растет быстрее, чем власти строят школы Журналисты выяснили, что в школах Кыргызстана учится на 360 тысяч детей больше, чем они могут вместить в себя по плану. В среднем в школах учится в 1,5 раза больше учеников, чем должно. Чтобы решить эту проблему, нужно построить еще 360 школ вместимостью 1000 учеников каждая. Но, во-первых, у властей нет возможности построить столько школ за короткое время. Во-вторых, даже если эта возможность найдется, школ вскоре снова не будет хватать — население страны постоянно растет (по данным ООН, в Кыргызстане в 2025 году ожидается максимальный прирост населения – почти на 6%). С 2011 по 2020 год число школьников увеличилось на 34% и нет причин, по которым прирост учеников мог бы замедлиться. В школе им. Нариманова в Оше построили новый корпус. Но даже это не решило проблему переполненности. Фото: Айбике Адилет кызы / Kloop Самая высокая нагрузка ощущается на здания школ Бишкека и Оша, потому что туда, наряду с детьми местного населения, идут учиться и дети внутренних мигрантов. В это же время треть школ в регионах не добирает учеников. В основном это сельские школы Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областей. «50 детей в классе. Естественно, большое количество детей, которые отвлекаются или играются. Учитель за 45 минут не может в спокойной обстановке объяснить тему. Наша школа рассчитана на около 1000 учеников, но сейчас там учатся в три раза больше», — рассказывает мать двух школьников начального класса бишкекской школы-гимназии №24 Асель. За одной партой вынуждены сидеть по три ученика — так что пандемийные правила о дистанции соблюдать невозможно. «В таких небольших классах сидят много детей. Если один заболеет, то другой может заразиться, так как они сидят вплотную к друг другу», — опасается она. Чолпон Орозобекова, глава неправительственной организации «Булан Институт», занимающейся образовательными проектами, считает, что для решения проблемы переполненности в Бишкеке нужно построить школы в жилмассивах, где как раз проживает большинство внутренних мигрантов. «Есть две причины, по которым в новых жилмассивах столицы не были построены школы. Первая — это когда жилмассив только начинал застраиваться, нужно было оставлять участок для школы и больницы. Но этого сделано не было из-за того, что многие жилмассивы образовывались путем самозахвата. Вторая причина — это нехватка средств», — говорит Орозобекова. Занятия в ошской школе №7 им. Нариманова. Фото: Айбике Адилет кызы / Kloop Главный специалист городского отдела образования Оша Бектурсун Коконов отмечает, что вместимость 80% школ города недостаточная, так как они были построены в советское время. Он также считает, что для решения проблемы переполненности школ нужно строить новые здания. «Раньше населения было мало, а больших многоэтажек [в Оше] и вовсе не было – тогда и проблема перегруженности не стояла. Обычно каждый год прибавлялось по 3000-3500 учеников, в этом году их стало больше на 5000. Численность населения растет, а количество школ — нет», — объясняет Коконов. Чтобы выйти из этой ситуации, руководству школ приходится увеличивать количество парт и стульев. Кроме этого, школьников обучают в три смены. При этом раньше в Кыргызстане был специальный стандарт, согласно которому в одном школьном классе не могло быть больше 30 учеников. Однако в 2018 году эти нормы были признаны утратившими силу и теперь стандартов о предельной наполняемости школьных классов просто нет. Фото: Айбике Адилет кызы / Kloop Почему проблема не решается? По словам профессора Назарбаев Университета Дуйшона Шаматова, из-за постоянной смены кадров в Министерстве образования Кыргызстана нет стабильной долгосрочной стратегии развития. А это влияет на решение многих проблем, в том числе и с переполненностью школ. «Когда приходит новый министр, он старается выстроить стратегию под себя, а предыдущие проекты забрасывает. Как бы хороши они не были. Они хотят, чтобы их запомнили по их собственным проектам. В других странах устанавливается многолетняя стратегия, которую стараются выполнять все. Приходит другая команда и продолжает», — объясняет Шаматов. Например, нынешний министр Болот Купешов был назначен только в мае этого года. А предыдущий министр Алмаз Бейшеналиев проработал на этом посту всего лишь год. За все годы независимости, а это 30 лет, сменилось 16 министров образования, не считая текущего. Сейчас в Кыргызстане ведется строительство 186 школ. Все они на разных стадиях: у одних возведены стены, у других – пока лишь залит фундамент. Когда закончится строительство этих школ, никто не знает. Часто строительно останавливается надолго, и то, что уже было построено — фундамент, стены — страдает от ветра, дождя и снега. Занятия в ошской школе №4 им. Кирова. Фото: Айбике Адилет кызы / Kloop Чиновники говорят, что каждый год из бюджета страны на строительство школ выделяется около 800 млн сомов. Но для завершения уже начатых строек необходимо вложить в них еще более 14 млрд сомов. «В этом году стройматериалы сильно подорожали. Из-за этого строительные компании просят увеличить сметную стоимость строящихся школ. Сейчас работает госкомиссия, которая анализирует ситуацию, чтобы определить на сколько подорожали стройматериалы и услуги», — объясняет директор Департамента жилищно-гражданского строительства при Госстрое Талант Эшбаев. В 2018 году власти открыли единый депозитный счет, куда поступали деньги от борьбы с коррупцией. Тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что эти средства будут направлены на строительство школ. Власти решили построить новые корпуса в 15 школах Бишкека, Оша и Чуйской области и выделить на это 800 млн сомов. Но в 2020 году завершили строительство лишь трех школ. Никакой официальной информации о нынешней судьбе «антикоррупционного» счета нет. Но в начале 2022 года президент Садыр Жапаров поручил построить на деньги из республиканского бюджета 15 школ в Бишкеке. Кроме этого, стало известно что Всемирный банк в рамках проекта ERIK построит в Кыргызстане 14 школ. Также по этому проекту отремонтируют 16 школ – из тех, которые находятся в аварийном состоянии. Тем не менее, страна все еще нуждается в сотнях новых школ, чтобы сделать обучение школьников более комфортным. Как мы считали ? Мы собрали данные о проектной мощности и фактическом количестве учеников (по регионам Кыргызстана – за 2019 год, а по Бишкеку и Ошу — за 2021-й). Мы вычислили разницу между ними и посчитали перегруженность в процентах. Всего мы проанализировали 2155 школ. Некоторые школы не попали в анализ, так как данные были неполные или вовсе отсутствовали. Авторы: Элвира Султанмурат кызы, Айбике Адилет кызы, Дастан Умотбай уулу Дата-редактор: Андрей Дорожный Редакторы: Айдай Иргебаева, Анна Капушенко, Дмитрий Мотинов Материал создан стипендиатами программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» «Интерньюс в Кыргызстане», реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком и IDEM. Ментором программы выступает Андрей Дорожный. Мнения и выводы в материале необязательно отражают мнение «Интерньюс» и его партнеров. Смотрите еще: Трещина. Почему дети в Кыргызстане учатся в экстремальных условиях Вот бюджет — спасай школу! Сыграйте в нашу игру

