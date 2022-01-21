«Учителя сильно устают. Когда я работала в лицее “Сапат”, там было по 15 учеников в классе – и то кое-как успевали. А здесь по 40-50 учеников. Это напрямую влияет на качество образования. Если даже я успеваю объяснить тему, не хватает времени задать детям вопросы по ней, чтобы закрепить знания», — говорит Суйумкан Мамаева.

Она учительница кыргызского языка в одной из государственных школ Оша. В школе, где она работает, в три раза больше учеников, чем должно быть. Получать образование, когда вас по трое за партой, довольно сложно — как и обучать детей в таком классе.

Таких переполненных школ в Кыргызстане сотни — с каждым годом количество школьников увеличивается, а мест в школах больше почти не становится. Власти строят новые школы, но пока их слишком мало, чтобы решить проблему переполненности. Кроме того, есть школы, которые от старости были признаны аварийными — это также осложняет ситуацию.

Чтобы показать масштаб проблемы, журналисты «Клоопа» и «Азаттыка» проанализировали данные минобраза по всему Кыргызстану – изучили, сколько детей школы могут вмещать в себя и сколько школьников в них учится на самом деле.

Оказалось, что школы переполнены во всех без исключения регионах страны, а в Бишкеке и Оше – в два раза. В Кыргызстане 1,2 млн школьников при суммарной вместимости школ всего в 850 тысяч человек.