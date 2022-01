Нургуль Бакирова. Фото: пресс-служба президента. Председательница Верховного суда Нургуль Бакирова обратилась на имя президента с заявлением об освобождении ее с должности по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Там пояснили, что её уход связан с новой Конституцией, где кардинально изменен порядок избрания председателя Верховного суда. Так если в предыдущем Основном законе он избирался судьями Верховного суда сроком на 3 года, то согласно новой Конституции председатель назначается президентом сроком на 5 лет с согласия депутатов парламента, основанного на предложении Совета судей. «В связи с чем, Нургуль Бакирова приняла решение о сложении полномочий председателя Верховного суда по собственному желанию», — говорится в сообщении. Нургуль Бакирову избрали председательницей Верховного суда в апреле 2021 года. До этого она занимала должность заместителя председателя Верховного суда.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!