Скандал с фирмой «Экспресс Строй КГ», которая возможно будет строит школы в Бишкеке, не утихает. О том, что именно эта фирма получила возможность строить бишкекские школы без тендера сообщил депутат парламента Дастан Бекешев.

Мэрия Бишкека отреагировала молниеносно и стала отрицать, что школы будет строить именно эта компания. Однако Дастан Бекешев настаивал, что существует постановление правительства под номером 140-р, где указано, что именно фирма «Экспресс Строй КГ» займется строительством школ.

В ответе на запрос депутата Госслужба антимонопольного регулирования сообщила, что постановление 140-р действительно существовало, но его следует доработать и сейчас его возможно признают недействительным.

Пока неизвестно, что будет с постановление, и будет ли компания «Экспресс Строй КГ» строить школы в Бишкеке, тем не менее журналисты Temirov Live решили узнать подробности об этой компании. «Хотели узнать про учредителя компании, и выявили группировку, успешную как во власти, так и в бизнесе, а точнее в бизнесе, который связан с госзакупками и тендерами», – говорится в расследовании. «Клооп» сделал пересказ материала журналистов Temirov Live.

Эрмек Атантаев и его связь с подозреваемыми в коррупции

Бекешев, после обнародования информации о компании «Экспресс Строй КГ», утверждал, что ее директором является некий Эрмек Атантаев.

«И что это за компания, за которой никакой истории? Не может же непонятный Эрмек Атантаев за “красивые” глаза получать такой пирог из бюджета», – возмущался тогда депутат.

Журналисты Temirov Live выявили, что 24 марта 2022 года единственным руководителем и учредителем компании «Экспресс Строй КГ» стал Кочкорбек Жуманазаров, а Эрмек Атантаев теперь бывший директор.

Атантаев совместно с Нелли Дашковой учредитель в компании «Сай-Аска». Нелли – супруга Василия Дашкова — экс-директора «Кыргыз темир жолу». Дашкова подозревают в коррупции – в выводе 1,1 млрд сомов из госпредприятия «Кыргыз Темир Жолу». Сейчас он находится под домашним арестом в связи с состоянием здоровья «на срок судебного разбирательства».

Предыдущим владельцем «Сай-Аска» был Нурманбет Сыдыков – племянник экс-замглавы таможни Райыма Матраимова, который был признан виновным в коррупции на Гостаможне.

«“Сай-Аска” знакомо нам по расследованию “Кыргыз темир жолу”. Мы тогда вышли на Каныбека Тумонбаева, под возможным покровительством которого происходили коррупционные схемы в предприятии», – добавили журналисты.

Атантаев также руководит компанией РИБХ, учредителем которой является Каныбек Тумонбаев и подозреваемый в коррупции экс-муфтий Максатбек Токтомушев.

В свое время Токтомушев выступал посредником в спорах по продаже земель, выделенных под мечеть, однако до суда дело не дошло. Тогда в мошенничестве обвиняли некого Кочкорбека Жуманазарова – сейчас он руководитель и владелец «Экспресс Строй КГ».

В расследовании «Кыргыз темир жолу» выявили, что Тумонбаев возглавлял и «Кош-Тамчы». Журналисты определили, что Бактыбек Жантаев – сотрудник Каныбека Тумонбаева, а также соучредитель в Black Star Burger с женой политика Равшана Сабирова. На открытии Black Star Burger в Бишкеке ленту перерезал тот самый Тумонбаев. На церемонии также пристуствовали Максат Токтомушев и Равшан Сабиров.

Сыновья Равшана Сабирова

Среди бывших учредителей «Экспресс Строй КГ» числится некий Ахмадшох Азатов. Журналисты Temirov Live утверждают, что он – сын Равшанбека Сабирова. Сабиров – бывший советник президента Садыра Жапарова, а сейчас возглавляет Национальное агентство по инвестициям при президенте.

«Очень ключевое агентство. Во времена Бакиевых аналогичное агентство возглавлял Максим Бакиев [сын свергнутого президента Курманбека Бакиева]», – отметили журналисты.

У Равшана Сабирова есть еще один сын по имени Низамидин Сабиров. Он – директор стройкомпании «Экспресс-строй». В свое время она не смогла достроить объект в Бишкеке. В 2019 году Верховный суд подтвердил, что там должен быть парк, а не стройка и участок передали мэрии Бишкека.

Однако в марте 2022 года решение суда каким-то образом прекратило свое действие, а хозяином земли стал Дулкун Ходжиниязов. Согласно данным журналистов Temirov Live, он – бывший учредитель, как «Экспресс Строй КГ», так и «Экспресс Строй».

«Наверное, мы ответили на вопрос Дастана Бекешева. Мы нашли людей, которые и уголь поставят, и вагоны пригонят, и откроют известную кафешку, а сейчас и школы тебе построят. Одновременно могут и на госслужбе состоять, возглавлять муфтият. Вот такие универсальные, всезнающие, все умеющие люди необходимы любой власти», – заключили журналисты.