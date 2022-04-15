Госкомитет нацбезопасности и Военная прокуратура задержали военнослужащих Минобороны, которые на систематической основе сбывали наркотики бишкекчанам. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности.

Там рассказали, что прапорщика и ефрейтора Минобороны задержали при сбыте и употреблении наркотиков. Их водворили на гауптвахту Бишкекского гарнизона.

«Они организовали систематический канал сбыта наркотического вещества “Гашиш” гражданам Бишкека», – сообщили в ГКНБ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотиков, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта».

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