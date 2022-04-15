В Тюпском районе Иссык-Кульской области милиция продолжает расследование об изнасиловании 16-летней девчоки с ДЦП. В пресс-службе УВД области журналисту «Клоопа» сообщили подробности произошедшего.

Сообщение о 16-летней беременной девочке поступило в ОВД района 1 апреля. Факт зарегистрировали по статье «Изнасилование, повлекшее наступление беременности» и завели уголовное дело. Начальник УВД Иссык-Кульской области взял расследование этого дела под личный контроль.

Кроме этого по информации правозащитника Камиля Рузиева, подозреваемый по этому делу все еще не задержан и находится на свободе. Эту информацию подтвердили журналисту «Клоопа» и в областном УВД.

5 апреля представители Ассоциации акушеров-гинекологов из Бишкека провели консилиум в Иссык-Кульской областной больнице по состоянию здоровья девочки.

«Они дали рекомендацию усилить над ней уход и лечение. Со слов врачей-гинекологов областной больницы, у девочки в тот же день началось кровотечение, в связи с чем была проведена неотложная операция методом кесарева сечения», — сообщили в милиции.

В УВД добавили, что с девочкой провели психолого-психиатрические экспертизы, а также допросили ее родственников. Милиция также работает совместно с «Лигой защитников прав ребенка», Альянсом по репродуктивному здоровью и Центром помощи детям Каракола.

Координатор Минздрава по области Бейшекан Жайлымышова рассказала изданию 24.kg, что после операции ребенка девочки спасти не удалось.

«Пациентка могла умереть, если бы ей не провели операцию. Ребенка не смогли спасти, его вес был слишком маленький — до 500 граммов», — сообщила Жайлымышова.

Насилие в отношении женщин с инвалидностью в Кыргызстане

В Кыргызстане как минимум 197 тысяч человек имеют инвалидность. Они остаются незамеченными и не принятыми в обществе, не имея полноценного доступа к инфраструктуре, работе и транспорту. Несмотря на то, что в 2019 году Кыргызстан ратифицировал Конвенцию ООН о правах инвалидов, они остаются уязвимыми и не вовлечены в принятие государственных решений.

В Кыргызстане все женщины очень уязвимы, а женщины с инвалидностью — уязвимы вдвойне.

«Девушки с инвалидностью находятся под двойной дискриминацией. Во-первых это дискриминация того, что она — женщина и то, что у нее инвалидность. Они более беспомощны в таких случаях изнасилования», — отмечает глава Общественного объединения союза людей с инвалидностью «Равенство» Гульмира Казакунова.

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Если вы столкнулись с насилием или испытываете жизненные трудности, вы можете обратиться в Союз людей с инвалидностью «Равенство», где вам могут оказать образовательную, социальную и трудовую помощь.

Тел: 0771 627 525, 0700 627 525

Почта: ravenstvokg@gmail.com, ravenstvo-ik@mail.ru

Также вы можете обратиться в кризисные центры — здесь вы найдёте ближайший к вам центр:

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