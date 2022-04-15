Ремонт в многопрофильной больнице №2 в Бишкеке проводят законно. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

По их информации, директор клиники «Микрохирургии глаза» Алмазбек Исманкулов обратился с заявлением в УВД Октябрьского района о том, что неизвестные перекрыли вход в его клинику, но «его доводы не подтвердились».

В Минздраве сообщили, что после разбирательства, милиционеры выяснили, что ремонт здания идет по согласованию с Департаментом по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) и Минздравом.

Ремонт здания больницы начали 29 марта. В Минздраве рассказали, что отремонтируют фасад второго корпуса, где расположена клиника «Микрохирургии глаза Исманкулова».

Ранее 10 марта глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев пришел в клинику Исманкулова и потребовал, чтобы ее работники освободили здание. Мэрия Бишкека расторгла договор аренды с клиникой, расположенной во втором корпусе многопрофильной больницы №2.

Во время визита Бейшеналиев поговорил по телефону с самим Исманкуловым и назвал его «лопухом». Он заявил, что если тот не освободит здание, то у него будут «проблемы». Однако Исманкулов здание не освободил.

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