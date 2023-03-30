Вокруг мусорного полигона в Бишкеке устанавливают ограждение. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По данным муниципалитета, ремонтно-строительные работы завершены на 90%. Затем начнется установка освещения и укладка дорожного полотна, в планах мэрии также установить камеры видеонаблюдения.

Забор, установленный по периметру полигона. Фото: Мэрия Бишкека

«Завершена установка забора с южной и восточной сторон полигона, продолжается работа в западной части. […] Для уменьшения объёма грунта будет применяться оборудование для утилизации швейных отходов. Для этого возведут ангар и оборудуют его необходимой техникой», — сообщили в ведомстве.

Также идет работа по уменьшению задымления возгораний, которые образуются в активной части свалки. Работа продолжается и по рекультивации старого полигона и строительству новой ячейки для складирования отходов после сортировки.

До того как мэрия сообщила об установке забора, местные жители из новостройки «Алтын казык», расположенной близ полигона, сообщили, что власти ради забора снесли несколько домов.

Ситуация вокруг полигона

Мусорный полигон. Фото: Мэрия Бишкека

В 2013 году правительство Кыргызстана и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение о финансировании проекта «Улучшение системы управления твердыми отходами в Бишкеке».

Оно подразумевало строительство мусороперерабатывающего и сортировочного завода. Столице выделили 22 миллиона евро. Половина этих денег — кредит, который страна будет возвращать с процентами.

Из-за задержки реализации проекта по открытию нового мусорного полигона и рекультивации старого власти выплатят более 14 миллионов сомов штрафа за неиспользованные средства.

Чиновники на протяжении многих лет говорят о строительстве завода по сортировке и переработке мусора. Но дело не сдвинулось с мертвой точки, также еще неизвестно, где его построят.

В 2022 году по кредиту в 22 миллионов евро, выделенных ЕБРР для решения проблем мусорного полигона была создана депутатская комиссия. Тогда стало известно, что «проект не реализовали до настоящего времени, а выделенных денег уже не осталось». Поэтому дело поручили Совету безопасности.

10 октября 2022 года жители жилмассивов, которые находятся близ полигона, вышли на митинг. Около 70 человек собрались с требованием перестать сжигать мусор и переместить полигон в безлюдное место.

На встречу к протестующим вышел вице-мэр Бишкека Нурлан Орунтаев и пообещал, что мэрия «постарается прекратить сжигание мусора на свалке». Кроме того, по его словам, «в течение одного года должны закончить строительство мусоросортировочного завода».

15 декабря мэр Бишкека Эмильбек Абдыкадыров говорил, что в первом квартале 2023 года начнется строительство мусороперерабатывающего завода.