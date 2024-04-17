У нас появилась вакансия! Ищем кыргызоязычного репетитора по английскому языку на неполный рабочий день и волонтеров для проекта Okutool English.
Okutool English стремится стать лидирующим местом обучения английскому всех, у кого кыргызский — родной язык. Мы мечтаем, что благодаря нашим усилиям, английский станет вторым по популярности языком в Кыргызстане.
Наша платформа для онлайн-обучения предоставляет уникальную возможность охватить широкую аудиторию студентов по всему Кыргызстану, и ваша роль может стать ключом к трансформационным изменениям в образовании и развитии нашего общества.
Обязанности:
- составлять учебную программу для студентов разных уровней;
- создавать видеоуроки, тексты и упражнения;
- вести коммуникацию со студентами, волонтерами и другими участниками нашего онлайн-сообщества;
- проводить токинг клабы;
- улучшать программу и предлагать свои идеи.
В нашем понимании, идеальный/ая кандидат/ка на эту должность обладает следующими навыками:
- свободно владеет английским и кыргызским;
- имеет огромное желание эффективно обучать английскому языку;
- имеет опыт в создании электронных учебных материалов или онлайн курсов (не страшно, если такого опыта нет).
Загруженность — 20 часов в неделю. В самый раз, если хотите совмещать с другой работой. Кстати, мы же еще и предоставляем возможность полной удаленной работы!
Хотите стать частью нашей команды? Заполняйте форму по ссылке здесь.
Последний срок подачи заявки 5 мая 2024 года 21:00.
Отбор будет проводиться в два этапа. Сначала вас ждет техническое задание, а прошедших успешно первый этап, мы позовем на собеседование.
А если вам еще не хватает опыта или вы просто хотите помочь нам в качестве волонтера, то мы вас тоже ищем! Если вы заинтересованы в этих областях и готовы ответственно выполнять задачи, заполняйте заявку волонтера ниже:
- ведение социальных сетей (Instagram, YouTube или Telegram);
- монтаж видео;
- создание дизайна для презентаций и постов;
- свободное владение английским или кыргызским языками для подготовки учебных материалов;
- опыт ведения токинг клабов на английском;
- загрузка учебных материалов в приложение и тестирование его
- или просто огромное желание помочь обучать английскому языку.
Помимо ценного опыта работы, вы также получите сертификаты и благодарственные письма за сотрудничество с нами. Лучшим волонтерам мы будем рады предложить дальнейшее трудоустройство.
Заполняйте форму волонтера по ссылке здесь. Последний срок подачи — 5 мая 2024 года 21:00.
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