У нас появилась вакансия! Ищем кыргызоязычного репетитора по английскому языку на неполный рабочий день и волонтеров для проекта Okutool English.

Okutool English стремится стать лидирующим местом обучения английскому всех, у кого кыргызский — родной язык. Мы мечтаем, что благодаря нашим усилиям, английский станет вторым по популярности языком в Кыргызстане.

Наша платформа для онлайн-обучения предоставляет уникальную возможность охватить широкую аудиторию студентов по всему Кыргызстану, и ваша роль может стать ключом к трансформационным изменениям в образовании и развитии нашего общества.

Обязанности:

составлять учебную программу для студентов разных уровней;

создавать видеоуроки, тексты и упражнения ;

вести коммуникацию со студентами, волонтерами и другими участниками нашего онлайн-сообщества ;

проводить токинг клабы;

улучшать программу и предлагать свои идеи.

В нашем понимании, идеальный/ая кандидат/ка на эту должность обладает следующими навыками:

свободно владеет английским и кыргызским;

имеет огромное желание эффективно обучать английскому языку;

имеет опыт в создании электронных учебных материалов или онлайн курсов (не страшно, если такого опыта нет).

Загруженность — 20 часов в неделю. В самый раз, если хотите совмещать с другой работой. Кстати, мы же еще и предоставляем возможность полной удаленной работы!

Хотите стать частью нашей команды? Заполняйте форму по ссылке здесь.

Последний срок подачи заявки 5 мая 2024 года 21:00.

Отбор будет проводиться в два этапа. Сначала вас ждет техническое задание, а прошедших успешно первый этап, мы позовем на собеседование.

А если вам еще не хватает опыта или вы просто хотите помочь нам в качестве волонтера, то мы вас тоже ищем! Если вы заинтересованы в этих областях и готовы ответственно выполнять задачи, заполняйте заявку волонтера ниже:

ведение социальных сетей (Instagram, YouTube или Telegram);

монтаж видео;

создание дизайна для презентаций и постов;

свободное владение английским или кыргызским языками для подготовки учебных материалов;

опыт ведения токинг клабов на английском;

загрузка учебных материалов в приложение и тестирование его

или просто огромное желание помочь обучать английскому языку.

Помимо ценного опыта работы, вы также получите сертификаты и благодарственные письма за сотрудничество с нами. Лучшим волонтерам мы будем рады предложить дальнейшее трудоустройство.

Заполняйте форму волонтера по ссылке здесь. Последний срок подачи — 5 мая 2024 года 21:00.

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