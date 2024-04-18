По словам кыргызстанцев, приложение популярной соцсети у некоторых провайдеров все еще не заблокировано, а другие — уже начали применять VPN.

Ранее Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития направило операторам связи письмо о необходимости принятия мер по ограничению доступа к соцсети TikTok. Такое решение министерство приняло на основании письма от ГКНБ.

Основанием послужило несоблюдение со стороны соцсети статьи закона «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в КР».

По этому закону в КР запрещено распространять в СМИ, в интернете и по телевизору информацию, побуждающую детей к самоубийству, отрицающую семейные ценности, пропагандирующую «нетрадиционные сексуальные отношения», оправдывающую противоправное поведение, содержащую нецензурную брань и другое.