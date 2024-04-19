Может показаться, что Москва растеряла позиции в Центральной Азии, а доминирующей внешней силой стал Пекин. Но это не так, считает эксперт Фонда Карнеги Темур Умаров . В первую очередь потому, что пяти странам региона самим невыгодно, чтобы один влиятельный сосед просто вытеснил другого. «Клооп» публикует выжимку его большой статьи на эту тему.

Считается, что Россия в основном обеспечивает региональную безопасность, а Китай является главным драйвером экономического развития в Центральной Азии. Но экономические узы региона с Россией ничуть не слабее, а где-то и сильнее.

Так, уже в первые месяцы войны страны Центральной Азии столкнулись с серьезными проблемами: инфляция рекордно подскочила, национальные валюты подешевели вслед за рублем, импортные товары подорожали и так далее. Все это произошло из-за многочисленных нитей зависимости этих государств от России.

Во-первых, страны Центральной Азии закупают в России много базовых продовольственных и непродовольственных товаров — например, муку и сахар. Во-вторых, с Западом они торгуют в основном через Россию — все остальные пути дороже и дольше. В-третьих, Казахстан и Кыргызстан входят в ЕАЭС, который, при всех своих недостатках, сдерживает напор китайской торговой и экономической экспансии на местных рынках, а заодно упрощает доступ на рынки друг друга и России. В-четвертых, Россия — все еще главное направление для мигрантов. Заменить ее в этом плане Китай не может и не собирается.

Эксперт ставит под сомнение и другие популярные мифы о России и Китае в регионе. Например, считается, что КНР завалил регион денежными кредитами и некоторые страны не могут выбраться из китайской «долговой ямы». Но на деле общие долги пяти стран региона перед КНР и РФ примерно равны. При этом они кредитуют разные страны. Если Москва занимает деньги в основном Казахстану и Узбекистану, то Пекин — преимущественно Кыргызстану и Таджикистану.

Такая же ситуация с доступом китайских и российских инвесторов на рынки стран Центральной Азии. Из 70 тысяч предприятий с иностранным капиталом в регионе 36% российские и лишь 8% китайские. При этом с началом войны Россия не замкнулась в себе, а наоборот, ее бизнес заново открыл для себя Центральную Азию.

Кроме того, китайская экономика намного меньше взаимосвязана с центральноазиатскими, чем российская. Например, трудовая миграция одинаково нужна и властям региона, и стареющей России. А российские кризисы сразу бьют по региону.

Еще один миф — что Пекин, сосредоточившись на экономике, отдал России вопросы безопасности в Центральной Азии. Да, Россия — единственная страна, обладающая легальным основанием вмешиваться во внутренние процессы в регионе по просьбе его властей в рамках ОДКБ и двусторонних договоров. В Таджикистане и Кыргызстане у нее есть военные базы, зимой 2022 года она помогала властям Казахстана справиться с волнениями.

Но Китай тоже активен. Он проводит с вооруженными силами стран региона десятки учений, в Ваханском коридоре на границе Таджикистана и Афганистана есть две базы Народной милиции КНР. А Узбекистан с 2014 года больше закупает оружия в Китае, чем в России.



Присутствие КНР в сфере безопасности стран Центральной Азии будет только расти, считает Умаров. Это связано с тем, что Центральная Азия граничит с Синцзяном, и с тем, что она сама тяготится своей огромной зависимостью от России. Кроме того, за два года войны в Украине российские вооруженные силы дискредитировали себя, и это поставило под вопрос безоговорочность российских гарантий безопасности.

Третья иллюзия о России и Китае в Центральной Азии — это якобы тлеющая конкуренция между двумя державами. С началом войны в Украине стало много разговоров о том, что Китай вытесняет Россию из региона. Но на самом деле признаков конфликта между Москвой и Пекином не видно. Наоборот, с каждым годом они все больше сотрудничают в борьбе с «импортом цветных революций». Приоритет для обеих держав — поддерживать стабильность авторитарных режимов в регионе и не позволять им слишком сближаться с Западом. А увеличение китайской активности в сфере безопасности региона Москва рассматривает как возможность разделить с Пекином бремя ответственности.

Самый очевидный пример косвенного взаимодействия Китая с Россией в центральноазиатском регионе — это бурный рост торговли «пятерки» с обеими державами. Сам Китай старается не нарушать санкций против России, но при этом охотно поставляет санкционку через Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. При этом, торгуя с Россией, страны региона все больше используют юань.

Взаимодействуют в Центральной Азии и госкорпорации Китая и России. К примеру, совместное предприятие Казатомпрома и China General Nuclear Power Group производит топливные сборки для китайских реакторов из обогащенного с помощью России урана. Россия в этом году на 40% увеличила поставки нефти в Китай через Казахстан. Выгодно Пекину и соглашение о поставках газа между Россией, Казахстаном и Узбекистаном — оно гарантирует бесперебойную прокачку топлива из Центральной Азии в КНР.

Конечно, с годами Пекин будет все меньше нуждаться в российской помощи и все больше действовать в регионе без оглядки на Москву, признает эксперт. Однако на текущем этапе превращение России в младшего партнера Китая ведет не к противостоянию в Центральной Азии, а напротив — к большему сотрудничеству.



И наконец, пишет Умаров, многие наблюдатели совершают большую ошибку, отказывая странам Центральной Азии в субъектности. Им кажется, что все важные решения за эти страны принимают крупные и влиятельные соседи.

На самом деле центральноазиатские государства никогда не были так самостоятельны, как сегодня, а общества в этих странах — настолько требовательны к своему руководству, полагает эксперт. Даже самые прокитайские или пророссийские позиции эти страны могут занимать, исходя исключительно из своих прагматичных интересов.

Например, они не критикуют Пекин за его политику по отношению к уйгурам, которых много в Центральной Азии, потом что не хотят подыгрывать Западу и давать ему повод лишний раз вмешиваться в дела региона. А базы китайской Народной милиции не меньше нужны самому Таджикистану.

Кроме того, странам Центральной Азии, зажатым в глубине Евразийского континента без выхода к морю, невыгодно, чтобы один влиятельный сосед вытеснял другого. Поэтому все они стремятся по максимуму диверсифицировать связи с внешним миром. Балансируя между разными игроками, они вполне справляются и с растущим Китаем, и с воинственной Россией.