Возраст позволяет

В университете Арабаева её сперва не хотели брать на обучение.
«Подкрашенная, на каблуках, гордо и уверенно иду спрашивать, что нужно для поступления. А мужчина в приемной комиссии мне говорит: "Возраст, наверное, не позволяет". Ну, а я как бы
приказным голосом: "Ну идите, узнайте!"»
После недолгих споров с университетскими бюрократами, она все-таки поступила. К тому же на бюджет. Людмила училась со студентами, которые были младше ее в шесть раз.
Все четыре года пенсионерка старательно готовила домашнюю работу, ходила на пары, слушала лекции и даже ни разу не опоздала на занятия.