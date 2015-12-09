Возраст позволяет
Как пенсионерка в 77 лет решила получить образование и стать художницей
Бишкекчанка Людмила Титова была самым пожилым студентом в Кыргызстане. В 77 лет она поступила в университет, чтобы изучать изобразительное искусство.

Сейчас ей 86, на свою пенсию она обеспечивает сноху и внука с инвалидностью, а на досуге пишет картины и создает мини-скульптуры.
«Меня всегда восхищало искусство», — говорит Людмила. Маленькая, уже осунувшаяся под тяжестью своего почтенного возраста старушка стоит посреди прохладной комнатки, обставленной если не тысячей, то наверняка сотнями мелких статуэток-сувениров.

В 77 лет она решилась поступить на факультет изобразительных искусств университета имени Арабаева. Проучившись там четыре года на бюджетном отделении, она окончила его с отличием.

Людмила переехала в Кыргызстан с Северного Кавказа еще в детстве, в 1945 году. Ее отец был военным, его направили сюда сопровождать колонну военной техники. Всю оставшуюся жизнь Титова прожила в Бишкеке.

О том, что ей близко изобразительное искусство, она поняла еще в юности. Но, по настоянию отца, поступила на экономический.
«При Союзе профессия художника не ценилась, она казалась несерьезной, и мой отец переживал, смогу ли я себя обеспечить»
Людмила Титова
художница-пенсионерка
«Мне всегда нравилось рисовать пейзажи, они меня умиротворяют»
Еще в молодости, учась в университете, она прошла курсы при советской творческой группе «ИЗО студия». Потом Людмила уже сама оттачивала навыки художника.

«Мне всегда нравилось рисовать пейзажи, они меня умиротворяют. Эти несколько недель, которые я проучилась, дали мне только азы рисования. Дальше я стала сама себя развивать, читать про то, как научиться рисовать, и какие стили есть», — вспоминает художница.
«Учёба должна была заполнить чем-то дыру
в сердце»
Прежде, чем начать изучать искусство в университете, Людмила проработала экономистом 30 лет и вышла на пенсию. Пойти в вуз она решила уже после смерти мужа – говорит, что учёба должна была заполнить дыру в сердце. «Я родителей похоронила, мужа и сына вот три года как уже...» – вздыхает она.

После смерти сына художница стала жить со снохой и внуком – у них обоих инвалидность первой группы. Вот уже год женщину поддерживает фонд «Бабушка Эдопшн», через который её «удочерил» попечитель из Германии. Вся семья Титовой живет на ее пенсию в шесть тысяч сомов, небольшие выплаты по инвалидности и помощь фонда.
Она мнет свои шероховатые пальцы, берется за старую пожухлую кисточку и принимается рисовать на уже использованной бумаге с распечатанным на ней текстом.

«С детками»

«Я собрала свои работы и пошла в детский творческий центр, показала свои картины, и меня взяли преподавателем»
На Людмиле старый поношенный свитер, местами запачканный гуашью. Она мнет свои шероховатые пальцы, берется за старую пожухлую кисточку и принимается рисовать на уже использованной бумаге с распечатанным на ней текстом — других холстов у нее нет.

Перед тем, как решиться на поступление в университет, Людмила успела поработать преподавателем рисования в детском центре.

«Я собрала свои работы и пошла в детский творческий центр Ленинского района, показала свои картины, и меня взяли преподавателем. С детками мы часто устраивали выставки наших работ: не только рисунков, но и экспозиции поделок из пластилина, дерева, даже козьих рогов», – рассказывает она.

С гордостью Людмила достает из толстой стопки грамот всего одну — черную с нарисованным в центре снежным барсом. Это диплом от Всемирного фонда Дикой природы (WWF).
«Я и мои ученики получили такие дипломы за серию рисунков о барсах, точнее о защите этого красивого животного. Наши рисунки обошли весь мир и вернулись сюда, представляете?» – говорит она, улыбаясь.

Как художник без образования, в детском центре Людмила зарабатывала немного. Это добавило ей решимости пойти учиться в университете в 77 лет.
«Возраст, наверное, не позволяет»
Людмила училась со студентами, которые были младше ее в шесть раз.
В университете Арабаева её сперва не хотели брать на обучение.

«Подкрашенная, на каблуках, гордо и уверенно иду спрашивать, что нужно для поступления. А мужчина в приемной комиссии мне говорит: "Возраст, наверное, не позволяет". Ну, а я как бы
приказным голосом: "Ну идите, узнайте!"»

После недолгих споров с университетскими бюрократами, она все-таки поступила. К тому же на бюджет. Людмила училась со студентами, которые были младше ее в шесть раз.

Все четыре года пенсионерка старательно готовила домашнюю работу, ходила на пары, слушала лекции и даже ни разу не опоздала на занятия.
В 82 года Людмила закончила курс и блестяще защитила дипломную работу. Но продолжить работать в детском творческом центре она больше не смогла – там сократили число академических часов, отведенных на уроки рисования.

Она любит искусство во всех его проявлениях, поэтому не только рисует, но и делает экзотических бабочек из рыбьих костей и статуи из пней.
Людмила едва находит деньги на свежие краски и клей для реставрации
«Я рисовала всем, чем только могла себе позволить. Пока был жив отец, он всегда дарил мне масляные краски. Сейчас я этого себе позволить не могу, даже простая кисть стоит 100 сомов. А холст? Рама? Специальные краски? Все это слишком дорого», – говорит она.

Людмила едва находит деньги на свежие краски и клей для реставрации, казалось бы, никому уже не нужных сувениров – это тоже одно из ее хобби.

«Я люблю красивые вещи, я стараюсь их запомнить и, если не приобрести, то хотя бы воспроизвести на картинах. Пусть даже это будут простые зарисовки», – объясняет художница.
Десятки картин, которые сейчас пылятся в гараже, Людмила еще надеется показать людям – весной она хочет провести выставку своих работ.
Автор:

Александра Титова
Видео:

Азат Рузиев
Тилек Бейшеналиев
Фото:

Эдиль Байызбеков
Визуализация:

Азат Рузиев
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