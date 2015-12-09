Возраст позволяет

На Людмиле старый поношенный свитер, местами запачканный гуашью. Она мнет свои шероховатые пальцы, берется за старую пожухлую кисточку и принимается рисовать на уже использованной бумаге с распечатанным на ней текстом — других холстов у нее нет.



Перед тем, как решиться на поступление в университет, Людмила успела поработать преподавателем рисования в детском центре.



«Я собрала свои работы и пошла в детский творческий центр Ленинского района, показала свои картины, и меня взяли преподавателем. С детками мы часто устраивали выставки наших работ: не только рисунков, но и экспозиции поделок из пластилина, дерева, даже козьих рогов», – рассказывает она.



С гордостью Людмила достает из толстой стопки грамот всего одну — черную с нарисованным в центре снежным барсом. Это диплом от Всемирного фонда Дикой природы (WWF).

