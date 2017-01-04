Кыргызские киберспортсмены будут играть за Южную Корею
Кыргызская команда по Dota 2 подписала контракт с корейской киберспортивной компанией. На ближайшем чемпионате команда сыграет за Южную Корею.
Запрет на сдачу квартир посуточно. Что об этом думают арендодатели?
Президент Алмазбек Атамбаев подписал запрет на посуточную или почасовую сдачу в аренду квартир. Что думают об этом кыргызстанцы, для которых сдача квартиры — единственный источник дохода?
Узбекистан: Мирзиёев одобрил закон о борьбе с коррупцией
Президент Узбекистана подписал закон о противодействии коррупции, который предусматривает не только борьбу с недобросовестными чиновниками, но и провозглашает принципы «открытости и прозрачности».
«Чертовски хороший кофе!»: Какие сериалы смотреть в 2017 году?
Естественно, грядущий год не обойдется без привычных продолжений: мясо и секс в «Игре престолов», приевшиеся шутки в «Теории большого взрыва» и наигранные переживания в...
Туркменистан: Студентов обязывают путешествовать только на самолетах «во избежание непристойности»
Учебные заведения Туркменистана требуют от своих студентов, в первую очередь студенток, использовать в виде транспорта для передвижения по стране только самолеты.
Власти Турции установили имя исполнителя теракта в Стамбуле
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в эфире турецкого телеканала, что полиция установила имя напавшего на стамбульский клуб «Рейна», но его личность разглашать пока не будет.
Турция: Полиция усилила проверки мигрантов из Центральной Азии
В турецких районах Зейтинбурну и Аксарай, где проживают выходцы из Центральной Азии, участились полицейские проверки. Полиция начала проверять мигрантов после теракта в стамбульском клубе Reina 31 декабря. В убийстве 39 посетителей клуба подозревали кыргызстанца или узбекистанца.
Подозреваемый кыргызстанец опроверг причастность к теракту в Стамбуле
Турецкие СМИ сообщили со ссылкой на источники в полиции, что напавший на стамбульский клуб «Рейна» прибыл из Кыргызстана. Сам подозреваемый отрицает причастность
Выборы мэра Бишкека: Соперником Ибраимова стал кандидат от «Онугуу-Прогресс»
Фракция «Онугуу-Прогресс» в Бишкекском горкенеше выдвинула Нурдина Абдылдаева на пост мэра кыргызской столицы. Пока он единственный оппонент нынешнего градоначальника Албека Ибраимова. Макаланы кыргыз тилинде...
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Казахстан упростил визовый режим для граждан 64 стран
С января посетить Казахстан без виз смогут жители Европейского союза, СНГ и других стран. До этого только 19 государств имели безвизовую договоренность с Казахстаном....
Атамбаев отклонил законопроект Саляновой о защите госслужащих, сообщивших о коррупции
Президент Алмазбек Атамбаев назвал «важным» закон о защите госслужащих, сообщивших о коррупции, но отклонил его и попросил парламент доработать документ для устранения противоречий. Жаңылыкты кыргыз...
МИД КР: Участие кыргызстанца в стамбульском теракте маловероятно
Министерство иностранных дел Кыргызстана заявило, что информация о причастности кыргызстанца к теракту в Стамбуле — «недостоверная». Ранее турецкие СМИ сообщали, что организатором теракта мог...
Бунт в бразильской тюрьме: Погибло более 60 человек
Враждующие банды наркодилеров устроили бунт в бразильской тюрьме в Манаусе. В результате беспорядков погибло более 60 заключенных. Правозащитные организации уверены в большем числе погибших, так как бразильские тюрьмы переполнены.
По делу о теракте в Стамбуле арестованы 12 человек
Полиция арестовала 12 человек по подозрению в атаке в новогоднюю ночь на ночной клуб в Стамбуле. Тогда неизвестный мужчина убил 39 и ранил около 70 человек. Поиск нападавшего продолжается.
Предприниматели из Кыргызстана переживают в Турции нелегкие времена
После попытки переворота 15 июля в Турции власти назвали движение Фетхуллаха Гюлена террористическим. В этой связи были закрыты строительные объекты, якобы имеющие отношение к организации Гюлена. Правительство закрыло не только школы, университеты и больницы, но и частные предприятия.
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«Чертовски хороший кофе!»: Какие сериалы смотреть в 2017 году?
Естественно, грядущий год не обойдется без привычных продолжений: мясо и секс в «Игре престолов», приевшиеся шутки в «Теории большого взрыва» и наигранные переживания в...