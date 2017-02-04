На поэта Темирлана Ормукова, который стал известен после публикации стихов о президенте Кыргызстана в социальной сети фэйсбук, возбудили уголовное дело за клевету. Иск подал депутат Дастан Бекешев, которого поэт обвинял в коррупции.
Депутат Дастан Бекешев обвинил поэта Темирлана Ормукова в клевете. Как оказалось, ранее поэт занимал должность заведующего социальным центром Кыргызского общества слепых и глухих и написал заявление на парламентария.
Ормуков обвинил Бекешева в получении крупной суммы денег от предпринимателей, занимающихся продажей праворульных автомобилей, за поддержку их интересов в парламенте.
Кроме того, поэт обвинил депутата в незаконной организации митингов с целью смещения прежнего руководителя с поста председателя Кыргызского общества слепых и глухих.
Правоохранительными органами была проведена проверка, однако заявленные факты коррупции и организация незаконных митингов не подтвердились.
В ГУВД сообщили, что по факту ложного обвинения в отношении Ормукова возбуждено уголовное дело.
Ормуков стал известен после публикации серии стихотворений про президента страны Алмазбека Атамбаева в социальной сети фэйсбук.
В начале декабря 2016 года за опубликованные стихи его вызвали на допрос в Генпрокуратуру.
Как утверждает Ормуков, сотрудники прокуратуры заявили, что в его стихах содержатся элементы, способствующие разжиганию межрегиональной розни и задевающие честь и достоинство президента страны. Но стихотворения не стали причиной возбуждения уголовного дела.
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