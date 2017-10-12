Фото дня: Сапар Исаков в Сочи. Один премьер среди девяти президентов

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков (крайний справа) на заседании Совета глав государств СНГ 11 октября. Исаков был единственным премьер-министром среди девяти президентов.

Совет глав государств Содружества независимых государств прошел в российском Сочи 11 октября. Кыргызстан на встрече представлял премьер-министр Сапар Исаков из-за того, что президент Алмазбек Атамбаев отменил свой визит за два дня до мероприятия.

Глава государства остался в Кыргызстане, чтобы «лично контролировать порядок и безопасность» в стране за неделю до президентских выборов. Пресс-служба президента тогда сообщила, что Атамбаев останется в стране из-за «выявленных фактов подготовки массовых беспорядков в день выборов».