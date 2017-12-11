Кулматов возглавил таможенную службу

Кубанычбек Кулматов стал главой Государственной таможенной службы Кыргызстана. Он уже занимал этот пост с 2010 по 2013 годы.

Премьер-министр Сапар Исаков подписал распоряжение о назначении Кулматова 11 декабря.

Исаков уверен в том, что Кулматов справится с поставленными перед ним задачами.

«С 2010 по 2013 год под его руководством поднялась доходная часть таможни более чем в два с половиной раза. Кулматову дано право распоряжаться кадрами и он внесет предложение по заместителям», — сказал Исаков.

Премьер-министр добавил, что назначение Кулматова на эту должность было его личным решением.

«Сегодня утром я был у президента Сооронбая Жээнбекова и он поддержал мою идею», — сказал глава правительства.

Сам Кулматов прокомментировал свое назначение словами, что «в таможенной службе есть чем заняться».

«В таможне большой потенциал, кадровая политика является приоритетной частью по улучшению работы ведомства», — сказал Кулматов.

Кубанычбек Кулматов уже занимал пост главы таможенной службы с 2010 по 2013 годы. После этого, в течение года Кулматов был мэром Бишкека. В 2016 году он стал председателем Российско-кыргызского фонда развития.

В сентябре 2017 года его назначили на должность главы Нацбанка Кыргызстана.

Перестановки в таможенной службе

Кадровые изменения в ведомстве начались с 23 ноября, когда премьер-министр Сапар Исаков распорядился уволить зампредседателя таможенной службы Райымбека Матраимова за «несоответствие политике руководства».

В феврале 2017 года журналисты «Азаттыка» провели расследование и узнали, что Матраимову, несмотря на относительно небольшой официальный доход, принадлежат два супермаркета «Народный» и спорткомплекс «Эрем» в городе Ош.

Журналисты также нашли три особняка, зарегистрированных на ближайших родственников Матраимова. Двухэтажный особняк в центре Оша зарегистрирован на его мать Апизу Матраимову.

Журналисты «Азаттыка» также выяснили, что сын Матраимова отдыхает на яхте на заграничных курортах и носит часы за 43000 долларов (чуть меньше 3 млн сомов).

При этом, как отмечают журналисты, официальный доход чиновника, согласно декларации, составляет около 587 тысяч сомов в год, но он владеет двумя квартирами в 57 и 39 квадратных метров и одним автомобилем «Лексус-GX460».

На место Матримова назначили Нурлана Ражабалиева, который возглавлял таможню «Ош».

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