Израиль: Мэр Назарета опроверг сообщение об отмене празднования Рождества из-за решения Трампа

Празднование Рождества в Назарете, где по Евангелию вырос Иисус Христос, не отменят. Мэр Назарета Али Салам заявил, что появившаяся ранее в СМИ информация об отмене празднования не соответствует действительности.



Мэр Назарета Али Салам сообщил 16 декабря, что не отменял празднование Рождества в Назарете.

«Сообщение об отмене празднеств в Рождество не соответствует действительности. Назарет – город мира и взаимопонимания между разными религиями и нет ничего лучшего, чтобы доказать это, как проведение такого праздника», — сказал он.

The Jerusalem Post пишет, что мэра Назарета неправильно поняли, и он первоначально отменил лишь отдельные праздничные постановки, а не само празднование Рождества.

Об отмене всех рождественских мероприятий в Назарете написало 14 декабря издание Times of Israel и другие израильские, а следом и мировые СМИ.

По словам журналистов, мэр Назарета, мусульманин Али Салам, отменил празднование из-за того, что президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.

Назарет — третий по значимости город Израиля, в котором, согласно священным книгам, родился пророк Иисус Христос.

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