Оригинал материала опубликован на сайте «Медуза». Чтобы помочь родителям, педиатр Татьяна Денисова и автор блога «Клуб доказательной медицины» Роксана Мухарямова ответили на вопросы детей от пяти до 12 лет. Ниже текстовая версия их выступления.

«Я боюсь заболеть, очень боюсь»

Мы понимаем и разделяем этот страх. Но мы знаем, что дети обычно болеют коронавирусом довольно легко.

То есть у детей этот вирус не натворит никаких бед, это может быть что-то вроде обычной простуды.

Кроме того, мы надеемся, что скоро придумают лекарство или вакцину, и тогда мы станем сильными и бесстрашными, этот вирус уже не сможет причинить нам вреда. Важно, что каждый из нас может себя защищать. У нас есть оружие: мы можем мыть руки, умываться, когда приходим домой, мы можем не трогать глаза, нос и рот, когда мы не дома, когда руки не чистые.

Мы можем правильно чихать и кашлять в локоть или в бумажную салфетку, которую сразу же выкидываем. Мы можем не подходить близко к людям на улице, когда нам вдруг надо выйти. Мы можем не встречаться с друзьями, бабушками и дедушками, тетями и дядями, пока мы не поймем, что опасность уже миновала. То есть мы совсем не беззащитны, мы можем противостоять вирусу.

«Меня интересует про коронавирус, откуда он взялся?»

В мире есть много братьев коронавируса, которого мы сейчас опасаемся. Кстати, коронавирусы очень маленькие. Чтобы их увидеть, нам нужен очень-очень сильный микроскоп. Коронавирусы могут жить у людей и животных. Иногда «животный» вирус почему-то меняется и становится опасным для людей.

Видимо, сейчас это и произошло. Подобные ситуации возникали несколько лет назад: в 2003 году (тогда говорили про «атипичную пневмонию») и в 2012-м (тогда заболевание называлось «ближневосточный респираторный синдром»). Это тоже были братья коронавируса. Сейчас нам приходится принимать серьезные меры, чтобы защитить себя и близких от этого маленького и злого вируса.

Иллюстрация: United Nations COVID-19 Response

«Я хочу узнать: почему коронавирус родился в Китае?»

Предыдущие коронавирусы, опасные для людей, тоже брались в Азии, где находится Китай. В Азии есть животные, у которых постоянно живут разные коронавирусы. Например, летучие мыши. В какой-то момент вирус решил поменяться и стать опасным для людей. Почему это могло произойти, мы пока не знаем. Наверное, когда-нибудь ученые нам ответят на этот вопрос.

«Как вирус мог сюда пробраться?»

Коронавирус умеет летать с капельками слюны, соплей. Он может жить на предметах и на наших ладонях. Коронавирус может жить даже у людей, которые хорошо себя чувствуют и не болеют. Если человек, у которого живет коронавирус, почешет нос, потрет глаза, покашляет в ладонь, а потом этой ладонью дотронется до дверной ручки или кнопки в лифте, то вирус там поселится.

Что происходит дальше? Человек, у которого этого вируса нет, тоже трогает эти предметы, потом трет нос, чешет глаза, облизывает пальцы, и коронавирус перепрыгивает в его организм. Вот так от человека к человеку этот вирус и прыгает.

Этот вирус для нас еще незнакомый, мы не можем ему противостоять — если мы с ним встретились, он у нас практически обязательно поселится.

Поэтому так важно соблюдать меры, про которые говорят: хорошо и тщательно мыть руки, не трогать лицо, в магазине не трогать никакие предметы, и вообще стараться как можно меньше выходить из дома.

Есть классный способ перестать трогать предметы вокруг, всякие интересные коробочки и баночки в магазине: когда выходите из дома, спрячьте руки в карманы. Или можно зажать руки в кулачки, чтобы ничего не трогать. И еще очень важно: когда мы кашляем или чихаем, не нужно прикрывать рот ладонью. Лучше чихать и кашлять в локоть.

«Коронавирус — опасная болезнь?»

Большинство людей, которые встречаются с коронавирусом, болеют не тяжело, если вообще болеют, — некоторые люди могут просто заразиться, но никак этого не почувствовать. Мы знаем, что дети болеют редко и не тяжело. Страшнее всего этот вирус для бабушек и дедушек и для тех людей, у которых есть какие-то болезни, например проблемы с сердцем, с легкими, другие сложности со здоровьем. Если такие проблемы есть, то нужно быть наиболее осторожными. Для тех, кто молод, здоров, правильно ест, занимается физкультурой, коронавирус менее опасен.

Иллюстрация: United Nations COVID-19 Response

«Зачем нужна самоизоляция? И что это такое?»

Самоизоляция — это когда нужно сидеть дома и нельзя встречаться с друзьями, родственниками, нельзя обнять бабушку, если она живет не с вами. Это может быть очень грустно. Но самоизоляция действительно сейчас очень нужна.

Почему она началась? Однажды ученые и врачи поняли, что коронавирус очень быстро перепрыгивает с одного человека на другого. И может так случиться, что в один момент окажется очень много людей, которым надо лечь в больницу.

Самоизоляция нужна, чтобы в больницах хватало мест тем, кому нужна помощь врачей. Когда мы никуда не выходим, вирусу намного сложнее перепрыгивать от человека к человеку.

Поэтому мы вынуждены сидеть дома и не общаться с теми, кого так любим.

«Почему в самом начале, когда только появился COVID-19, не приняли никаких серьезных решений? Ведь отправили нас на карантин, лишь когда число заболевших стало с невероятной скоростью возрастать»

Когда все это только начиналось, казалось, что ситуация не очень опасная. И как мы говорили, подобные истории уже были, были похожие коронавирусы, которые вызывали проблемы с дыханием у людей. Но тогда удавалось все сдержать гораздо меньшими мерами. Поэтому особого значения этой истории сначала никто и не придавал. Но потом стало понятно, что этот вирус гораздо сильнее нам вредит, чем мы думали. И пришлось установить жесткие ограничения.

«Почему не все сидят дома? Почему некоторые продолжают ходить на работу?»

Есть такие работы, без которых жизнь просто остановится. Например, продавцы в магазине с едой, курьеры, которые нам привозят эту еду и нужные вещи. Это, конечно же, врачи, которые лечат людей. Это люди, которые чинят трубы, по которым идет вода. Если вдруг они перестанут работать, у нас может все сразу поломаться, некому будет нас лечить, нам нечего будет есть. Это не означает, что этим людям не страшен вирус. Они тоже могут заболеть. Поэтому так важно, чтобы соблюдались меры защиты: мыли руки, не трогали лицо, надевали специальные штуки вроде масок и защитных костюмов — врачам это особенно нужно.

Иллюстрация: United Nations COVID-19 Response

«Почему с собаками гулять можно, а с детьми нельзя?»

Хотя домашние животные заражаются новым коронавирусом, неизвестно, насколько они опасны для людей. Пока мы этого не знаем, мы стараемся животных тоже защищать. Лучше, если собака не будет подходить к другим собакам и людям. И так же с кошками. Но в экспериментах собаки менее подвержены заражению, то есть меньше вероятность, что вирус прыгнет на собак. Поэтому с собаками можно гулять, а с детьми нет. А еще потому, что если собаки будут какать и мочиться дома, это никому не понравится. Собаки приучены это делать на улице.

«Когда мы можем поехать на море?»

Может так случиться, что появится вакцина или лекарство и мы скажем: «Все, теперь нам ничего не страшно, можем делать что хотим». Но пока этого не произошло и точную дату мы сказать не можем. Тем не менее наш иммунитет — это такая штука, которая нас защищает, — очень хитрый и умный, он умеет учиться. Постепенно он обучится, и вирусу уже будет сложно прыгать от одного человека к другому. Тогда ситуация станет менее опасной, постепенно мы сможем выходить гулять, встречаться со своими близкими и даже поехать на море. Но когда это произойдет, пока сказать, к сожалению, нельзя.

«Когда придумают вакцину?»

Ученые во всем мире очень стараются ее поскорее придумать, но это довольно трудно, потому что мы должны сделать так, чтобы она не просто могла победить вирус, но и не навредила нам. Прежде чем мы это поймем, нужно время для экспериментов. Эти эксперименты могут продлиться год или больше. Сейчас исследуют очень много вакцин. Во всем мире ученые стараются изо всех сил сделать это как можно быстрее.

Иллюстрации: United Nations COVID-19 Response

«Обязательно ли носить перчатки в общественном месте?»

Носить перчатки серьезные медицинские организации не советуют. Когда мы в перчатках, то кажется, что мы лучше защищены. Мы меньше думаем о том, что не надо трогать лицо, предметы вокруг и близко подходить к другим людям.

Поэтому на самом деле перчатки нам могут больше навредить.

Лучшее, что можно сделать, — это соблюдать все правила поведения, которые мы проговорили уже много раз, не забывать мыть руки, а если нет возможности помыть руки, то брать с собой антисептики в бутылочках. Многих родителей пугают антисептики, потому что маленькие дети любят облизывать пальцы. Если это антисептик на основе этилового спирта, то достаточно дождаться, когда он высохнет на руках, и можно вести себя как обычно.

«Недавно бабушка смотрела телевизор, и там говорили, что дешевые маски, которые мы привыкли носить, абсолютно не защищают. И лучше раскошелиться и купить респираторы, то есть профессиональные маски, которые носят врачи и медсестры»

Маски нужны скорее не для того, чтобы мы не заразились, а для того, чтобы мы не заразили других. Бывает, что человек чувствует себя хорошо, но при этом у него уже живет вирус. Такой человек может кашлять, чихать (даже здоровый человек может это иногда делать). Маска задерживает капельки слюны и соплей.

Полностью защититься от вируса можно, только если использовать серьезный респиратор, очки, специальные костюмы. Именно так делают врачи и медсестры. И респираторы им нужны для того, чтобы защищаться в более сложных условиях. Но если каждый, кто находится дома, будет использовать респираторы, к сожалению, врачам и медицинским сестрам их может не хватить. Тогда некому будет помогать тяжело болеющим людям.

«Почему коронавирус не передается с едой?»

Пока на 100 процентов у нас уверенности в этом нет. Мы считаем самой безопасной еду, которая подогревалась: мы знаем, что коронавирус от температуры умирает. То, что мы едим в сыром виде — овощи, фрукты, — нужно очень хорошо мыть, чтобы смыть коронавирус.

Иллюстрация: United Nations COVID-19 Response

«Если человек переносит коронавирус с осложнениями, будет ли это влиять на его дальнейшую жизнь? Будет ли он недомогать и будут ли у него какие-то последствия?»

Если человек очень тяжело переболеет коронавирусом, то последствия могут быть. Человек может хуже себя чувствовать, он может быть более слабым, такому человеку может быть тяжело дышать, и ему будет чаще нужна помощь врачей. Но есть специальные средства, они называются реабилитацией — это то, что помогает людям чувствовать себя лучше. Поэтому здесь мы тоже не беззащитны, у нас есть способы помогать людям.

«Что будет, если родители окажутся в больнице?»

Если у ребенка есть бабушка и дедушка, тетя или дядя, то есть родственники, в такой ситуации они могут взять его к себе. Но если ни бабушка, ни дедушка, ни кто-то еще из знакомых не сможет забрать ребенка домой, есть специальные места вроде детского садика или летнего лагеря.

Там работают люди, которые будут ухаживать, кормить, помогать одеться, лечь спать и т. д., пока родители будут выздоравливать. Скорее всего, оттуда можно будет звонить родителям. Это, конечно же, очень непростая ситуация, но есть выход, есть возможность помочь.

Ресурсы для родителей

Есть несколько хороших материалов о том, как говорить о коронавирусе с детьми. Многие из них на английском, поэтому кому-то может быть удобно воспользоваться онлайн-переводчиком.