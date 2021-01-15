Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева сообщила, что межведомственная комиссия по изучению распределения гумпомощи в Кыргызстане подвела итоги работы. По её словам, комиссия выяснила, что в Кыргызстане гораздо больше смертей от COVID-19, чем в официальной статистике минздрава.

«Согласно выводам комиссии, разница по смертям от пандемии идет в несколько тысяч. В самый разгар первой волны COVID-19 отдельные чиновники задерживали документы, из-за чего был хаос с лечением и лекарствами. Были сговоры, кто-то делал бизнес на пандемии. Как и говорилось ранее, по результатам работы комиссии не будет претензий ни к одному рядовому медику. Пока врачи героически спасали граждан, некоторые руководители сбегали на длинные больничные. Отдельные главные врачи больниц даже и не бывали в красных зонах», — сказала вице-премьер.

Она также отметила, что поступавшую в страну гумпомощь воровали определённые лица. По её словам, в ближайшее время она организует встречу с журналистами и обнародует все итоги работы комиссии.

Смерть от COVID-19 и компенсации медикам

По данным республиканского штаба, за время пандемии в Кыргызстане был зафиксирован только 1 381 случай смерти от COVID-19. Число умерших медработников на сегодня точно не известно, по данным Минздрава на октябрь 2020 года оно составляет 84 человека.

Однако журналисты и пользователи соцсетей сообщают об еще большем количестве умерших от пневмонии и коронавируса медработников.

В Кыргызстане в случае смерти врача от COVID-19, семье работника положена компенсация в 2 млн 800 тысяч сомов.

В случае заражения — 75 тыс сомов. Хотя до 1 января 2021 года заражённым медикам выплачивали по 200 тысяч сомов.

За всё время компенсации получили лишь 608 переболевших коронавирусом медиков и семьи 30 погибших медработников.

Медики не раз заявляли, что получить компенсации очень сложно — есть бюрократия и сложности при сборе документов. Кроме того, очень сложно доказать, что заражение произошло именно на работе. Если медик не докажет, что он заразился на работе, ему не выплатят компенсацию.

По данным Республиканского штаба на 15 января 2021 года, в стране зафиксированы 4150 медицинских работников с диагнозом COVID-19, выздоровели 4046 из них.

Общее число заражённых в стране достигло 82 857.