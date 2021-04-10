МВД сообщило проведении служебного расследования из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками милиции, неотреагировавших своевременно на похищение Айзады Канатбековой — спустя два дня она была найдена убитой.

“В связи с печальным инцидентом было назначено служебное расследование в отношении сотрудников ОВД Первомайского района Бишкека, ГУВД города Бишкек и ГУВД Чуйской области”, — сообщило МВД.

После служебного расследования 12 милиционеров были освобождены от должностей, 27 предупреждены о неполном служебном соответствии, еще пяти правоохранителям объявили строгий выговор. Ранее прокуратура сообщила о расследовании действий милиции по факту похищения кыргызстанки Айзады Канатбековой. Дело по статье “Халатность” было зарегистрировано в отношении сотрудников Первомайского УВД.

Против кого приняли санкции?

Бакыт Матмусаев

Был лишен должности начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев — ранее сотни человек, вышедших на митинг после смерти Айзады Канатбековой, требовали его отставки, но он уходить отказывался.

Лишился должности и его заместитель Эрлан Атантаев, а также начальник следственной службы ГУВД Бишкека Нурлан Утемисов, который ранее заявил, что поиску похитителей мешали бюрократические проволочки.

Также должностей лишились начальник УВД Первомайского района Акылбек Казакеев, его заместители И. Базаркулов, К. Суранчиев и А. Озубеков. Та же санкция коснулась еще трех сотрудников этого УВД — старшего инспектора дежурной части , лейтенанта Б. Абдиллаева, его коллегу на той же должности, майора Ж. Тукешова и старшего следователя следственной службы, капитана У. Арыкбаева.

Кроме того, должностей лишились и сотрудники ГУВД по Чуйской области — оперативный дежурный Ч. Абыкеев и инспектор-дежурный М. Уметалиев.

Предупреждены о неполном служебном соответствии:



– заместитель начальника ГУВД г.Бишкек М.Насиров,



– заместитель начальника общественной безопасности он же начальник ЦОР ГУВД г.Бишкек М.Буларкиев,



– заместитель начальника Службы криминальной милиции ГУВД г.Бишкек У.Орозалиев,



– заместитель командира полка УПСМ по ГУВД г.Бишкек У.Саргашкаев,



– инспектор-дежурный дежурной части СОБ ГУВД г.Бишкек майор милиции С.Байгазинов,



– оперативный дежурный дежурной части СОБ ГУВД г.Бишкек капитан милиции М.Насирдинов,



– оперативный дежурный дежурной части СОБ ГУВД г.Бишкек подполковник милиции М.Карабаев,



– инспектор-дежурный дежурной части СОБ ГУВД г.Бишкек майор милиции М.Турумтаев,



– начальник Следственной службы УВД Первомайского района капитан милиции Н.Тургуналиев,



– начальник Службы криминальной милиции УВД Первомайского района подполковник милиции Э.Укубаев,



– заместитель начальника службы общественной безопасности УВД Первомайского района подполковник милиции Э.Тыналиев,



– заместитель начальника следственной службы УВД Первомайского района майор милиции Т.Абдукагарова,



– оперуполномоченный службы криминальной милиции ГОМ № 5 УВД Первомайского района лейтенант милиции Н.Емилов,



– старший оперуполномоченный службы криминальной милиции УВД Первомайского района майор милиции М.Бейшеналиев,



– старший оперуполномоченный службы криминальной милиции ГОМ № 5 УВД Первомайского района капитан милиции Б.Торгоев,



-старший оперуполномоченный службы криминальной милиции УВД Первомайского района майор милиции М.Тороев,



– оперуполномоченный службы криминальной милиции УВД Первомайского района капитан милиции Т.Саткинбаев,



– оперуполномоченный службы криминальной милиции УВД Первомайского района лейтенант милиции Ч.Толомушов,



– оперуполномолченный службы криминальной милиции ГОМ № 5 УВД Первомайского района лейтенант милиции Таалайбек уулу Искендер,



– следователь следственной службы УВД Первомайского района лейтенант милиции Сагынбек уулу Нурсултан,



– следователь следственной службы УВД Первомайского района капитан милиции А.Каримов,



– начальник ГОМ № 5 УВД Первомайского района майор милиции З. Эргешов,



– начальник ОДП УВД Первомайского района капитан милиции Эдилбек уулу Б.,



– начальник ИДН УВД Первомайского района капитан милиции М.Адилов.

– заместитель начальника ГУВД Чуйской области А. Савыралиев,



– заместитель начальника СОБ ГУВД Чуйской области, он же начальник дежурной части подполковник милиции Т.Анарбаев,



– начальник отделения СПЭНМ ГУВД Чуйской области майору М. Султаналиев.



Строгий выговор объявлен:



– начальнику Службы криминальной милиции ГУВД г.Бишкек полковнику милиции У.Айтбаеву,



– заместителю начальника цифровизированного командного центра ГУВД г.Бишкек полковнику милиции А. Исмаилов,



– инспектору дежурной части СОБ ГУВД г.Бишкек майору милиции К.Малабаеву,



– оперативному дежурному УВД Первомайского района подполковнику милиции А.Тентиеву.

– заместителю начальника ГУВД Чуйской области, начальнику СОБ полковнику милиции А.Ажыбаеву.

Убийство Айзады

О ее похищении сообщили утром 5 апреля, преступление попало в кадр видеокамер — был известен номер машины и количество похитителей. Семья девушки сообщила, что знает одного из похитителей — он преследовал ее, уже пытался похищать.

Похититель Айзады Канатбековой — Замирбек Тенизбаев — был неоднократно судим. Мать девушки обратилась в милицию, кроме того друзья и близкие похищенной вместе с волонтерами также приступили к поиску и узнали, что машину Тенизбаева видели в Сосновке.

Спустя два дня после похищения, 7 апреля, пастух обнаружил на поле между селами Арашан и Чокморова машину, на которой похитили Канатбекову — внутри были тела девушки и ее похитителя. По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку футболкой, а после нанес себе несколько ножевых ранений и скончался.

Факт смерти девушки вызвал общественный резонанс, люди решили выйти на акцию протеста 8 апреля. Утром 8 апреля милиционеры дали пресс-конференцию по факту убийства и похищения девушки. Большую часть пресс-конференции руководство Бишкекского ГУВД занималось тем, что оправдывало действия милиции и отвергало критику в свой адрес.

Участники акции протеста требовали отставки глав ГУВД Бишкека и МВД за бездействие сотрудников милиции, не приложивших достаточно усилий для поиска похищенной, пока она была жива. Матмусаев заявил, что в отставку не собирается и назвал своим долгом поиск ее похитителей — к концу дня всех подозреваемых в похищении задержали.

Депутаты потребовали главу МВД Улана Ниязбекова отчитаться о деле в парламенте. Они также потребовали его отставки. Ниязбеков же ответил, что МВД не бежит от ответственности и несет “моральную вину”.

Практику похищения для принуждения к браку публично осудили премьер Улукбек Марипов, депутаты парламента, президент Садыр Жапаров, заммуфтия Кадыр Маликов, а также представительство ООН в Кыргызстане.









