Болотбек Купешев

В состав нового кабинета министров, который заменил указом Садыра Жапарова правительство, не вошел глава минобрнауки Алмазбек Бейшеналиев. Вместо него назначен Болотбек Купешев. Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров 5 мая.

Бейшеналиев в своем фейсбуке написал прощальный пост, в котором отметил, что пришел на занимаемую должность «в сложный политический период» и выразил благодарность тем, кто его поддерживал.

«Несмотря на то, что образование и наука занимает значительную часть госбюджета, возникла проблема финансового дефицита, где не выделялось ни копейки на их развитие. Тем не менее, мы старались работать в позитивном ключе, опираясь на поддержку нашего народа, усердие наших учителей, педагогов и ученых», — написал он.

Издание «Марал FM» опираясь на информацию поступившую от депутата Рыскелди Момбекова написало, что Алмазбек Бейшеналиев без кресла не останется. Он будет назначен послом Кыргызстана в Бельгии. Но официального распоряжения об этом назначении пока нет.

Кто такой Болотбек Купешев?

Болотбеку Душековичу Купешеву 61 год, он уроженец Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Известно, что он работал директором столичной школы-гимназии №69. В 2005 году он стал акимом Октябрьского района города Бишкек, затем депутатом Бишкекского городского кенеша.

Кроме этого, в 2008 году он возглавлял Ак-Суйский район Иссык-Кульской области. До прихода на эту должность он также руководил департаментом Торгово-промышленной палаты Кыргызстана по регионам.

Сейчас, по данным базы минюста, Купешев входит в число учредителей общественного фонда «Шапак Ата». Фонд ведет «деятельность прочих общественных организаций, не включенные в другие группировки».

Кто такой Алмазбек Бейшеналиев?

Алмазбек Бейшеналиев. Фото: пресс-служба министерства образования и науки Кыргызстана

На должность министра образования Алмазбек Бейшеналиев был назначен 14 октября 2020 года Садыром Жапаровым, когда того сделали премьер-министром после октябрьских событий. Ранее Бейшеналиев был директором Регионального института по Центральной Азии. До 2018 года он руководил отделом образования, культуры и спорта при аппарате правительства.

Кроме того, в 2012 году Бейшеналиев занимал пост проректора в университете Вистула в Варшаве. С 2013 года является профессором университета Джонса Хопкинса и ведет преподавательскую деятельность.

Кроме этого, Бейшеналиев окончил магистратуру педагогического университета Людвигсбург в Германии. По приезду в Кыргызстан бывший министр основал Ассоциацию молодых предпринимателей.

После назначения в интервью Бейшеналиев говорил, что желает создать свою новую систему образования в республике с учетом и мирового опыта, и «приоритетов, идеологии, местных ценностей». В качестве проблем действующей системы образования он называл, в частности, загруженность педагогов отчетами и бумагами, которые не дают «думать о воспитании подрастающего поколения, самообразовании».

Но на посту министра он запомнился введением новой формы аттестации для учителей и директоров школ в дополнении к уже существующим формам проверки их компетенций. Отчетных документов меньше не стало.

Кроме того, Бейшеналиев после назначения в кресло министра самовольно подал свою кандидатуру на должность генерального директора ЮНЕСКО. Документы, свидетельствующие о его обращении к председателю Исполнительного комитета ООН по вопросам образования, науки и культуры Агапито Мба Мокуи опубликовало издание «ПолитКлиника».

Согласно этим же документам, через некоторое время Бейшеналиев отозвал свою кандидатуру, так как по регламенту самовыдвиженцев на пост главы ЮНЕСКО не бывает. Информацию об этом позже подтвердили в МИД журналистам ИА 24.kg. Там пояснили, что кандидатуру от страны может выдвинуть официально на этот пост либо МИД, либо Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО. Они же не представляли Бейшеналиева как кандидата, и потому заявка не могла быть принята.