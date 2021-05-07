Президент Садыр Жапаров подписал указ о создании на базе аппаратов президента и правительства нового госоргана — администрации президента. Этот орган — часть госаппарата по вступившей в силу Конституции, которую Жапаров подписал 5 мая.

По информации пресс-службы главы государства, в администрацию вошли четыре человека — глава администрации и три его заместителя. Все члены администрации президента получили высокие политические посты после октябрьских событий 2020 года.

Кто вошел в администрацию президента

Суйунбек Касмамбетов.

Главой администрации стал Суйунбек Касмамбетов. До этого он работал главой аппарата президента — его туда назначил Жапаров из кресел и.о.президента и премьер-министра 19 октября.

Касмамбетов известен как сотрудник парламента с более чем 20-летним стажем, в парламенте на разных должностях он с 1995 года. С 2005 по 2011 годы он попеременно занимал кресла заместителя руководителя аппарата парламента и руководителя аппарата парламента.

При этом в 2010 году Касмамбетов был сперва заместителем руководителя аппарата Временного правительства, затем заместителем руководителя администрации президента.

Медербек Сатыев.

Его первым заместителем стал Медербек Сатыев. После октябрьских событий Жапаров назначил его первым заместителем руководителя аппарата президента.

Сатыев — бывший судья Бишкекского горсуда. В 2013 году он был в составе коллегии судей Бишкекского горсуда, оправдавшей депутатов пятого созыва от партии «Ата-Журт» Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова, когда их обвиняли в попытке насильственного захвата власти*.

*После октябрьских событий и смены власти 20 октября 2020 года Верховный суд Бишкека пересмотрел это уголовное дело и оставил оправдательный вердикт Бишкекского горсуда в силе.

Вскоре после оправдания оппозиционеров тогдашний президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев уволил Медербека Сатыева и его коллегу Курманкула Зулушева (того, которого Садыр Жапаров после октябрьских событий назначил генеральным прокурором). С тем, что они «совершили действия, не соответствующие требованиям безупречности поведения судьи», согласились и в Совете судей.

В 2015 году Сатыев баллотировался в парламент от партии «Республика — Ата-Журт». Сооснователь этой партии — Камчыбек Ташиев.

Бектур Зулпиев.

Заместителем руководителя администрации стал Бектур Зулпиев. Его Жапаров в октябре 2020 года из кресла и.о. президента и премьер-министра назначил заместителем руководителя аппарата президента.

О Зулпиеве известно немного. До выборов 2005 года Зулпиев выступал в качестве защитника интересов Курманбека Бакиева в судах еще до того, как Бакиева избрали президентом.

В сентябре 2005 года Зулпиев возглавил отдел правовой политики администрации президента. А в октябре 2009-го —стал руководителем юридической службы аппарата президента КР.

По некоторым данным, Зулпиев активно участвовал в рождении новой версии Конституции – 2021. Однако Галина Байтерек, пресс-секретарь Жапарова, опровергла участие Зулпиева в создании этого документа.

Женишбек Асанкулов.

Еще одним заместителем Касмамбетова стал Женишбек Асанкулов. Он вошел в кабмин Марипова как руководитель аппарата правительства.

До этого с 2006 по 2009 год Асанкулов находился на разных должностях в управлении делами, администрации и канцелярии президента — тогда президентом был Курманбек Бакиев. Позже, с 2009 года, Асанкулов начал работать в аппарате правительства и дослужился до замглавы аппарата.