Депутат Искендер Матраимов и его брат, ранее признавшийся в коррупции экс-зампред таможни Райымбек Матраимов 7 мая открыли новую мечеть «Исмаил-Ата» в Кара-Сууйском районе Ошской области. Информацию об этом опубликовали на инстаграм-странице фонда «Исмаил-Ата».

*Фонд «Исмаил-Ата» — благотворительный фонд политически влиятельной в Кыргызстане семьи Матраимовых. Журналисты-расследователи доказали, что фонд получал большие средства от подпольной сети, отмывшей миллионы из бедной центральноазиатской страны. В период с 2014 по 2019 год благотворительный фонд имени Исмаила Матраимова получил, насколько это общеизвестно, $1,4 млн пожертвований, и примерно половина из них сомнительного происхождения.

Эти деньги, судя по всему, были частью средств подпольной империи грузоперевозок уйгурской семьи Абдукадыр, которая действовала при потворстве кыргызских таможенников.

На церемонии открытия присутствовали представители Духовного управления Кыргызстана, а также сами братья Матраимовы.

В соцсетях распространилось видео, на котором подозреваемый в растрате средств с хаджа экс-муфтий Максат Токтомушев вручает Коран Райымбеку Матраимову.

*Максат Токтомушев, по словам президента Жапарова, подозревается в растрате средств, выделенных на хадж в 2020 году — тогда поездка паломников к святым местам была отменена из-за коронавируса, хотя они оплатили свои билеты. Глава государства утверждает, что отправил в муфтият аудиторскую проверку, после которой выявилась недостача. Были нанесены убытки в 700 тыс. долларов, а еще 155 миллионов сомов были переданы на выборы одной из партий и не восстановлены.

По словам депутата Искендера Матраимова, открытая ими мечеть рассчитана на четыре тысячи человек.

«Строительство мечети завершилось год назад. Но вы знаете, случилась пандемия, все закрылось. Вчера мы с родными были на жума-намазе в Кара-Суу. Максат ажы Токтомушев приехал в мечеть, чтобы провести пятничный намаз. Мы решили для символичности провести мини-открытие», — сказал Искендер Матраимов изданию 24.kg.

Кто такой Райымбек Матраимов?

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность заместителя главы Гостаможни. В таможенной структуре он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что через эту схему было выведено $700 млн из Кыргызстана.

Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами.

В декабре 2020 года власти США внесли Райымбека Матраимова и его жену Уулкан Тургунову в санкционный «список Магнитского» из-за их причастности к масштабной коррупции в Кыргызстане.

После того, как 15 апреля стало известно, что уголовное дело против Матраимова было прекращено, посольство США сообщило о своем «разочаровании», пообещав заморозить его активы.

«Соединенные Штаты по-прежнему намерены замораживать его преступные активы за рубежом и заниматься их возвращением кыргызскому народу», — сообщило посольство. В ответ сторонник Матраимова Дайрбек Орунбеков призвал принять какие-либо «меры» в отношении посла США Дональда Лу.