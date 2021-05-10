В пресс-службе мэрии 10 мая сообщили, что Виктория Мозгачева назначена вице-мэром города Бишкек по социальной политике. Она уже занимала этот пост с 28 июля по 27 октября 2020 года.

Ранее от этой должности была освобождена Айжан Чыныбаева. Соответствующие распоряжения подписал и.о.мэра Бактыбек Кудайбергенов.

Мозгачева прокомментировала свое назначение информагентству 24.kg. По ее словам, она согласилась на должность вице-мэра потому, что «никогда не отказывалась от города и помогать ему».

«Будем дальше работать, реализовывать ранее начатое предыдущим вице-мэром и командой градоначальника. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу снова не очень хорошая в Бишкеке. В прошлый раз меня назначили, когда обстановка тоже была тяжелая», — сказала Виктория Мозгачева.

Она напомнила, что ушла с должности в день назначения исполняющим обязанности мэра Балбака Тулобаева.

«Он начал увольнения, это был определенный протест, но и он сам указал на дверь. С нынешним руководителем мы познакомились, только когда разговаривали о должности вице-мэра. Ранее не были знакомы, думаю, сработаемся», — отметила Виктория Мозгачева.

Виктория Мозгачева была кандидаткой в депутаты Бишкекского городского кенеша. В списке партии «НДПК» она была под №3.

Скандал Чыныбаевой и Кудайбергенова

Ранее Айжан Чыныбаева в своем Instagram заявила о том, что покидает свой пост.

«Я не могу работать, когда на меня кричат. Когда вся мэрия боится совещаний, потому что всех увольняют. Я считаю это неправильным», — отметила она.

По словам чиновницы, она сейчас находится на лечении по причине расшатанности нервной системы за последние несколько месяцев из-за действий и.о.мэра Бактыбека Кудайбергенова.

Пресс-служба мэрии столицы оперативно отреагировала на заявление Чыныбаевой.

«Мы понимаем что должность вице-мэра по социальным вопросам очень ответственная, эмоционально сложная. Помимо социального направления, Айжан Адамкалыевна в том числе курирует борьбу с пандемией в столице. Более того, отмечаем что вице-мэр по сей день активный участник по сбору и распределению гуманитарной помощи в Баткенскую область. Мы ценим ее стойкую отверженность и полную самоотдачу своей работе», — говорится в заявлении ведомства.

Также пресс-служба заявила, что расценивает видео на странице как «выплеск эмоций, накопившейся за непростой для всех нас период».

Кто такая Айжан Чыныбаева

До назначения на должность вице-мэрки в конце октября 2020 года Чыныбаева была известна как активистка и политик. Она окончила АУЦА по направлению «Управление бизнесом», была президенткой клубов консулов Кыргызстана и руководила международным экологическим движением Let’s Do It в Кыргызстане.

На выборы в седьмой созыв парламента она шла от партии «Бир Бол». По некоторым данным, ее муж Арсланбек Кененбаев предположительно является братом жены Максима Бакиева Айжан Кененбаевой. Кроме того, Чыныбаеву называют племянницей экс-президентки Кыргызстана Розы Отунбаевой.

Сама она при этом назвала подобные заявления «политической войной компроматов». По ее словам, о ее предполагаемых родственных связях с семьй Отунбаевых и Бакиевых пишут уже более десяти лет — «это уже старая избитая история».

На посту в муниципалитете Чыныбаева запомнилась открытием первого муниципального кризисного центра в стране для женщин в Бишкеке.

Кроме того, она вошла в историю города как чиновница, которая назвала детей горожан их «продуктами». Бишкекские родители неоднократно встречались с представителями муниципалитета, чтобы те разрешили вернуться на оффлайн-обучение в государственные школы и на занятия в детские сады после начала пандемии.

Они говорили, что у детей из-за почти года онлайн-обучения начались проблемы со здоровьем. Однако на одной из встреч вице-мэрка грубо перебила одну из выступающих родительниц.

«…Будете нести ответственность вы все. Это ваш продукт, зачем вы его рожали, если вы не можете нести ответственность за него?», — заявила Чыныбаева, не дав родительнице договорить.

Вице-мэрка позже не отрицала, что сказала не очень корректную фразу, но отметила, что ее слова «вырвали из контекста».