В Ошском городском суде вынесено решение по делу об убийстве 29-летнего жителя Узгенского района Ошской области. Об этом «Клоопу» сообщила пресс-секретарь Ошского городского суда Айпери Туратбек кызы.

Преступление совершили двое подростков, на тот момент им было 16 и 17 лет. Им предъявили обвинение по статье «Убийство», оба парня были осуждены на 12 лет. Кроме этого, одного из них оштрафовали на 70 тысяч сомов, а второго — на 15 тысяч сомов.

Еще два 17-летних подростка обвинялись по статье «Сокрытие преступления». Они получили в качестве наказания ограничение в передвижении на 3 года и были переданы своим родителям. В период этого времени подростки не смогут выезжать заграницу.

Кроме этого пресс-секретарь отметила, что неудовлетворенная сторона имеет право подать на апелляцию в Ошский областной суд.

Убийство ради 100 сомов

28 июля 2020 года милиция нашла сожженное тело 29 летнего жителя села Зергер Узгенского района на берегу реки Кара-Дарыя. До этого правоохранительными органами была найдена машина убитого, она также была сожжена.

Во время следствия были задержаны двое подозреваемых — подростки 16 и 17 лет. Они признались, что совершили убийство в ночь на 20 июля.

По показаниям подозреваемых, они наняли его в качестве таксиста за 200 сомов, чтобы он их довез до села Шералы. Но когда подростки доехали до места назначения, они дали водителю всего 100 сомов. Из-за этого между ними возник конфликт.

Тогда один из подростков, сидевший на заднем сидении, задушил водителя ремнем от сумки. Второй подозреваемый в это время бил жертву по лицу.

«Бездыханное тело водителя положили в багажник, отвезли на берег реки Кара-Дарыя, которая находится в айыл окмоту Баш-Добо и сожгли его», — сообщили в УВД Оша.

Позже подозреваемые сели в машину убитого, поехали к троим друзьям и рассказали про случившееся. Двоим из троих друзей было 17 лет, а третьему всего 15. Чтобы скрыть следы преступления они облили машину бензин и сожгли ее. По обвинению в убийстве были задержаны пятеро подозреваемых. Один из них был отпущен в связи с тем, что еще не достиг совершеннолетия.

Родственники убитого искали его целую неделю. Только на восьмой день они нашли его в морге. У таксиста осталась беременная жена и двое маленьких детей.

29 июля 70-летний близкий родственник убитого вышел на митинг перед администрацией Узгенского района, он требовал справедливого рассмотрения дела и привлечения всех виновных к ответственности.

Тогда к собравшимся вышли представители местной власти, руководитель ОВД Узгенского района и провели разъяснительные работы. Но митингующие разошлись только после заявления заместителя акима Узгенского района Болота Дыйканбаева. Он сказал собравшимся, что берет дело под личный контроль.