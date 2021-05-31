Пресс-служба Центральной избирательной комиссии сообщила, что депутат Исхак Пирматов от фракции «Бир Бол» добровольно сдал свой мандат.

На основании заявления, ЦИК 28 мая признала его депутатский мандат недействительным. В тот же день ЦИК передала вакантный мандат депутата Жогорку Кенеша Нурбеку Мурашеву.

Известно, что ранее Мурашев занимал должность главы министерства сельского хозяйства с 2016 по 2019 года. За время своей работы Мурашев был одним из самых критикуемых министров. Весной 2018 года его раскритиковали за то, что он посоветовал фермерам высадить картошку, а осенью цена на нее упала до пяти сомов.

Кроме этого, в 2019 году бизнесмены Кыргызстана, входящие в Ассоциацию рынков и услуг, вручили Мурашеву премию «Черная калоша» посчитав его «самым неэффективным» руководителем среди других министров.

Мурашев был также замешан в скандале 2014 года. Тогда будучи депутатом парламента его обвинили в избиении врача Национального госпиталя. Тогда помощник Мурашева отрицал эти обвинения и заявил, что его начальник никто не избивал.

Однако один из врачей в интервью журналисту «Клоопа» призналась, что лично разнимала депутата и заведующего.

«Депутат крутил руку нашего заведующего, здесь два мордоворота стоят с обеих сторон и посередине наш заведующий, который спотыкался. Не знаю, в каком состоянии он был», — рассказала она.