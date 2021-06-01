Дочерние компании Centerra Gold Inc. «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд в Нью-Йорке, чтобы начать процесс банкротства. Теперь их документы должны зарегистрировать в Южном округе в соответствии с главой 11 Федерального кодекса США о банкротстве.

Этот процесс под надзором суда предусматривает автоматическое приостановление рассмотрения всех претензий к «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор оперейтинг компани» во всем мире.

«Centerra Gold надеется, что этот международно признанный упорядоченный процесс реструктуризации облегчит возможные переговоры с правительством Кыргызстана», — поясняется в сообщении.

В компании отметили, что процедура банкротства* не повлияет ни на какие другие направления деятельности компании.

*Процедуру банкротства, инициированную по главе 11 Федерального кодекса США, часто называют «реорганизационным» банкротством. Его инициатор остается владельцем, имеет полномочия и обязанности доверительного управляющего, может продолжать вести бизнес, а также занимать новые деньги (с одобрения суда).

В процессе предлагается план реорганизации – по нему могут голосовать кредиторы, чьи права затронуты. Также его может утвердить суд, если план получит необходимое количество голосов и будет соответствовать требованиям законодательства.

В сообщении отмечено, что такие меры предприняты «в целях дополнительной защиты компании в ответ на необоснованный захват рудника “Кумтор” правительством Кыргызстана», и чтобы «предотвратить дальнейшие попытки правительства лишить “Кумтор Голд Компани” своих активов или иным образом незаконно распоряжаться рудником “Кумтор”.

Президент и главный исполнительный директор Centerra Gold Inc. Скотт Перри заявил, что компания неоднократно призывала правительство Кыргызстана к обсуждению вопроса, однако оно отказалось от каких-либо контактов с компанией.

По его словам, Centerra Gold Inc. все еще готова к конструктивному диалогу, и продолжит использовать все доступные юридические и финансовые средства для защиты интересов компании и заинтересованных сторон.

«Мы продолжим проводить арбитражные разбирательства, чтобы обеспечить соблюдение соглашений с Кыргызской Республикой, которые дают Centerra, “Кумтор Голд Компани” и “Кумтор Оперейтинг Компани” право владеть и управлять “Кумтором”», – заявил он.

Суды Centerra Gold Inc.

Ранее канадская компания Centerra Gold Inc. сообщила, что подала иск в Верховный суд Онтарио на Тенгиза Болтурука — внешнего управляющего компанией «Кумтор».

В заявлении Centerra говорилось, что судебный иск подан в ответ на нарушения Болтурука перед компанией и «в связи с недавним захватом рудника Кумтор правительством Кыргызстана».

В канадской компании заявили, что до того, как Болтурук покинул пост члена директоров правления Centerra, он якобы провел с правительством Кыргызстана переговоры по захвату рудника.

«12 мая, до захвата рудника, “Кыргызалтын» попыталось перевести около $29 миллионов на несанкционированный банковский счет, используя поддельное платежное поручение, отправленное третьему лицу. Счет был якобы открыт на имя “Кумтор голд компани”», — говорится в заявлении Centerra.

В компании планируют запретить Болтуруку прямое или косвенное участие в управлении рудником Кумтор.

До этого Centerra уже инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана. В компании считают, что действия властей нарушают подписанные договоры между сторонами и намерены защищать свои права.

Centerra Gold Inc. намерена добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление в её дочернем предприятии «Кумтор голд компани» и преследовать её по недавно выставленным штрафам и налоговым претензиям. В Centerra Gold Inc. считают это нарушением инвестиционных соглашений правительства по Кумтору.

Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет добиться с кыргызской стороны возмещения убытков и ущерба, возникших в результате действий правительства Кыргызстана против «Кумтор голд компани».

«С начала этого года руководство Кыргызстана действовало с поразительной скоростью, чтобы подорвать основы, на которых эксплуатируется рудник Кумтор, и отказалось сотрудничать с нами по любым вопросам, которое оно считает предметом спора. Действия правительства не оставили Centerra Gold иного выбора, кроме как реализовать свои законные права в порядке арбитража или иным образом для защиты интересов «Кумтор голд компани», Centerra Gold и наших акционеров. В случае, если правительство желает вступить в конструктивный диалог, мы по-прежнему готовы сделать это», — сказал Скотт Перри.

Что происходит вокруг Кумтора?

Месторождение Кумтор уже несколько недель находится в центре внимания общественности и депутатов Жогорку Кенеша. Золоторудное месторождение разрабатывается канадской компанией Centerra Gold Inc через местного оператора «Кумтор Голд Компани». Кыргызстан владеет более 26% акций компании Centerra Gold Inc.

7 мая Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

За день до этого, 6 мая, депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли закон, который позволяет ввести внешнее управление в любой из компаний.

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Затем 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

Уже 18 мая власти страны назначили Тенгиза Болтурука временным внешним управляющим компании «Кумтор», которая занимается разработкой одноименного месторождения.

На такое решение отреагировало правительство Канады, которое сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».

Аресты политиков

31 мая прошло несколько громких следственных мероприятий со стороны ГКНБ – в ведомстве подтвердили, что на допросы были вызваны депутаты парламента Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров.

Вечером того же дня, Первомайский райсуд Бишкека избрал для них меру пресечения в виде заключения в СИЗО ГКНБ на два месяца. Депутатов подозревают в коррупции при реализации проекта по разработке месторождения «Кумтор».

Ранее по этому же делу был задержан экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, а также экс-депутаты Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев.

Кроме того, адвокат экс-премьер-министра Игоря Чудинова Дастан уулу Улан сообщил, что Чудинов также пришел на допрос в ГКНБ 31 мая по делу «Кумтора» и пробыл там около двух часов.

1 июня экс-депутат Максат Сабиров сообщил, что тоже побывал на допросе в ГКНБ по делу «Кумтор». По его словам, его допросили в качестве свидетеля.

«Меня допросили, так как в 2012 и 2013 годах я был членом комиссии по «Кумтору». Не могу рассказать все подробности допроса», — сказал бывший депутат.

Кроме того, на допрос в качестве свидетеля был вызван депутат парламента Рыскелди Момбеков. Он также сообщил, что его вызвали на допрос по делу Кумтора.

«Мне сказали, что коллег вызывают на допросы по Кумтору, что меня тоже хотят допросить по этому поводу. Я не был в Жогорку Кенеше V созыва, когда в 2009 году подписывали соглашение, я был в оппозиции. Я сам не понял, каким образом причастен к этому делу. Адвокат Асылбека Жээнбекова же сказал, что его задержали за то, что в 2012 году тот не поддержал Садыра Жапарова. Возможно, меня вызывают потому, что я не поддержал Акылбека Жапарова. Может, мое особое мнение к заключению госкомиссии по проверке Кумтора не понравилось отдельным людям», – сказал Момбеков.

По делу «Кумтора» на допрос в ГКНБ ранее также вызывали экс-премьер-министра Темира Сариева. Еще один бывший премьер Мухаммедкалый Абылгазиев был задержан.